 Мера Львова Садового облили невідомою рідиною

У центрі Львова невідомою рідиною облили мера Садового: поліція відкрила справу

Андрій Садовий. Ілюстративне фото: Getty ImagesАндрій Садовий. Ілюстративне фото: Getty Images

Уранці 15 травня на площі Ринок у Львів невідомий чоловік раптово підбіг до мера міста Андрія Садового та облив його невідомою рідиною.

Про це повідомили в Нацполіції.

Інцидент стався близько 10:40 просто в центрі міста — на площі Ринок. За попередніми даними, перехожий вилив на мера невідому рідину. На місце одразу прибули правоохоронці, слідчо-оперативна група та співробітники поліції Львівщини. Підозрюваного знайшли, ним виявився 46-річний львів’янин. Про його мотиви не повідомляють.

Проти нього відкрили кримінальне провадження за статтею «Хуліганство». Чоловікові може загрожувати штраф, пробаційний нагляд або обмеження волі до п’яти років.

Нагадаємо, раніше міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що в його кабінеті знайшли пристрій для прослуховування.

