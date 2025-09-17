Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

    17 вересня, 2025

У кабінеті мера Львова знайшли пристрій для прослуховування

Андрій Садовий. Фото: УНІАНАндрій Садовий. Фото: УНІАН

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що в його кабінеті знайшли пристрій для прослуховування.

Про це мер повідомив у середу, 17 вересня.

— Сьогодні в моєму кабінеті знайшли прослуховувальний пристрій. У звичайний зарядний блок радіотелефону криво припаяли сім-карту, карту пам’яті та мікрофон. Минулого тижня телефон почав «виснути», віддали в ремонт — результат бачите, — зазначив міський голова Львова.

Він сподівається, що правоохоронці хто стоїть за з’ясують цим.

— Якщо це зробили якісь іноземні спеціальні служби, то, звичайно, СБУ і наші контролюючі органи, які тим займаються, мають спрацювати. Якщо це зробили українці, хтось з українських спецслужб, тут у мене є питання: нащо робити таку «халяву»? Я би хотів, щоб було розслідування, щоб керівництво СБУ та всі, хто тим займається, дали мені відповідь: що це таке, — прокоментував Андрій Садовий.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що на Львівщині посилили безпеку адмінбудівель через загрозу диверсій


