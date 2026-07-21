На Миколаївщині за добу ліквідували 29 пожеж, дві виникли після атаки на Очаків
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- Марія ХаміцевичКореспондентка
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Протягом доби, 20 липня, у Миколаївській області виникло 29 пожеж. Дві з них сталися внаслідок атак російських безпілотників на Очаків.
Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Крім пожеж, спричинених обстрілами, рятувальники двічі виїжджали на виклики у житловому секторі. У селі Синюшин Брід Первомайського району горіла кімната в одноповерховому житловому будинку — вогонь охопив 10 квадратних метрів.
У селі Стара Богданівка Миколаївського району зайнявся сухостій на території дачних ділянок. Пожежникам вдалося не допустити поширення полум'я на будинки та ліквідувати займання на площі один гектар.
Також двічі за добу горіли автомобілі у Миколаєві. В одному випадку власник самостійно загасив займання в салоні Ford F150, в іншому рятувальники ліквідували пожежу в моторному відсіку Seat Ibiza.
Ще 23 пожежі сталися на відкритих територіях — горіли сухостій, чагарники, пожнивні залишки та сміття. Найбільше таких випадків зафіксували у Баштанському районі — вісім, сім — у Миколаївському, три — у Вознесенському районі та п'ять — у Миколаєві. Загальна площа пожеж перевищила 26 гектарів.
Зазначимо, що від початку 2026 року на Миколаївщині зареєстрували 1700 пожеж. За даними рятувальників, найчастіше загоряння виникали через необережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки та бойові дії.
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