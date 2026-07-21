 На Миколаївщині за добу ліквідували 29 пожеж, дві виникли після атаки на Очаків

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Головна Новини Інциденти 9:53, 21 липня, 2026

На Миколаївщині за добу ліквідували 29 пожеж, дві виникли після атаки на Очаків

Ліквідація пожежі в Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниЛіквідація пожежі в Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

Протягом доби, 20 липня, у Миколаївській області виникло 29 пожеж. Дві з них сталися внаслідок атак російських безпілотників на Очаків.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Крім пожеж, спричинених обстрілами, рятувальники двічі виїжджали на виклики у житловому секторі. У селі Синюшин Брід Первомайського району горіла кімната в одноповерховому житловому будинку — вогонь охопив 10 квадратних метрів.

У селі Стара Богданівка Миколаївського району зайнявся сухостій на території дачних ділянок. Пожежникам вдалося не допустити поширення полум'я на будинки та ліквідувати займання на площі один гектар.

Ліквідація пожежі в Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниЛіквідація пожежі в Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини
Ліквідація пожежі в Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниЛіквідація пожежі в Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

Також двічі за добу горіли автомобілі у Миколаєві. В одному випадку власник самостійно загасив займання в салоні Ford F150, в іншому рятувальники ліквідували пожежу в моторному відсіку Seat Ibiza.

Ліквідація пожежі в Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниЛіквідація пожежі в Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини
Ліквідація пожежі в Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниЛіквідація пожежі в Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

Ще 23 пожежі сталися на відкритих територіях — горіли сухостій, чагарники, пожнивні залишки та сміття. Найбільше таких випадків зафіксували у Баштанському районі — вісім, сім — у Миколаївському, три — у Вознесенському районі та п'ять — у Миколаєві. Загальна площа пожеж перевищила 26 гектарів.

Зазначимо, що від початку 2026 року на Миколаївщині зареєстрували 1700 пожеж. За даними рятувальників, найчастіше загоряння виникали через необережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки та бойові дії.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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