 Вогонь зі сміттєзвалища перекинувся на поля: на Одещині екоінспектори звинуватили сільського голову

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Головна Новини Екологія 4:02, 21 липня, 2026

Вогонь зі сміттєзвалища перекинувся на поля: на Одещині екоінспектори звинуватили сільського голову

Пожежа на сміттєзвалищі на Одещині. Фото: ДержекоінспекціяПожежа на сміттєзвалищі на Одещині. Фото: Держекоінспекція

Поблизу села Плахтіївка Білгород-Дністровського району горіло сміттєзвалище. В екоінспекції заявили, що через бездіяльність місцевої влади вогонь перекинувся на поля та ліс.

Як повідомили у Державній екоінспекції, пожежу на сміттєзвалищі, яке перебуває у віданні Плахтіївської сільської ради, виявили 16 липня.

Інспектори одразу звернулися до сільського голови та повідомили про необхідність терміново гасити займання. Однак, за їхніми словами, посадовець не вжив жодних заходів.

Пожежа на сміттєзвалищі на Одещині. Фото: ДержекоінспекціяПожежа на сміттєзвалищі на Одещині. Фото: Держекоінспекція
Пожежа на сміттєзвалищі на Одещині. Фото: ДержекоінспекціяПожежа на сміттєзвалищі на Одещині. Фото: Держекоінспекція

У результаті вогонь поширився на залісені ділянки й сільськогосподарські угіддя. Для ліквідації пожежі екоінспектори залучили підрозділи ДСНС.

У Держекоінспекції заявили, що дії посадових осіб сільради, які допустили поширення пожежі, мають перевірити правоохоронці.

Також там нагадали, що горіння сміття становить серйозну небезпеку для довкілля. Під час таких пожеж у повітря потрапляють токсичні речовини, які шкодять здоров’ю людей, забруднюють ґрунт і знищують рослинність та живі організми.

Пожежа на сміттєзвалищі на Одещині. Фото: ДержекоінспекціяПожежа на сміттєзвалищі на Одещині. Фото: Держекоінспекція
Пожежа на сміттєзвалищі на Одещині. Фото: ДержекоінспекціяПожежа на сміттєзвалищі на Одещині. Фото: Держекоінспекція

Нагадаємо, що в понад 1,5 мільйона гривень оцінено як збитки від пожеж, спричинених обстрілами в Миколаївській області протягом червня 2026 року.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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