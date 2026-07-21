Вогонь зі сміттєзвалища перекинувся на поля: на Одещині екоінспектори звинуватили сільського голову
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- Світлана ІванченкоКореспондентка
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Поблизу села Плахтіївка Білгород-Дністровського району горіло сміттєзвалище. В екоінспекції заявили, що через бездіяльність місцевої влади вогонь перекинувся на поля та ліс.
Як повідомили у Державній екоінспекції, пожежу на сміттєзвалищі, яке перебуває у віданні Плахтіївської сільської ради, виявили 16 липня.
Інспектори одразу звернулися до сільського голови та повідомили про необхідність терміново гасити займання. Однак, за їхніми словами, посадовець не вжив жодних заходів.
У результаті вогонь поширився на залісені ділянки й сільськогосподарські угіддя. Для ліквідації пожежі екоінспектори залучили підрозділи ДСНС.
У Держекоінспекції заявили, що дії посадових осіб сільради, які допустили поширення пожежі, мають перевірити правоохоронці.
Також там нагадали, що горіння сміття становить серйозну небезпеку для довкілля. Під час таких пожеж у повітря потрапляють токсичні речовини, які шкодять здоров’ю людей, забруднюють ґрунт і знищують рослинність та живі організми.
Нагадаємо, що в понад 1,5 мільйона гривень оцінено як збитки від пожеж, спричинених обстрілами в Миколаївській області протягом червня 2026 року.
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