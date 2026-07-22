У Миколаєві комунальники спилять аварійні дерева: де буде обмежений рух

Комунальники обрізають дерева. Ілюстративне фото: Миколаївська міська рада

У середу, 22 липня, у Миколаєві комунальники працюватимуть на проспекті Центральному, де прибиратимуть сухі та аварійні дерева. Містян закликали бути уважними поблизу місця проведення робіт.

Фахівці КП «Миколаївські парки» виконуватимуть роботи на бульварній частині проспекту Центрального: на ділянці від Херсонського шосе до вулиці Аркасівської.

У міській владі запевняють, що дерева визначили аварійними, сухими або такими, що можуть становити небезпеку для людей.

«Роботи проводитимуться відповідно до акта обстеження зелених насаджень №380, яким визначено дерева, що перебувають в аварійному стані, всохли або становлять потенційну небезпеку для мешканців міста», — йдеться в повідомленні.

Миколаївців просять бути обережними поблизу місця проведення робіт та дотримуватися заходів безпеки.

Нагадаємо, що у Миколаєві планують розширити програму розвитку житлово-комунального господарства, щоб районні адміністрації могли самостійно замовляти та фінансувати роботи зі знесення аварійних дерев, обрізки гілок, покосу трави та озеленення на внутрішньоквартальних територіях.