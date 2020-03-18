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Со вторника, 17 марта, по поручению мэра Николаева Александра Сенкевича в городе должны были приостановить работу всех общественных заведений и ограничить перевозку пассажиров в общественном транспорте.
НикВести проверили, как выполняются условия карантина в Николаеве.
На территории рынка «Колос» работают отдельные магазины одежды и промышленных товаров.
Также работать продолжает супермаркет «Сильпо» в ТРЦ «City Centre», но сам комплекс недоступен для николаевцев.
⚡️Вся оперативная информация о борбе с коронавирусом в Николаеве в Telegram НикВести
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Многие магазины по улице Соборной предупреждают горожан, что в заведение можно заходить до 5 человек, либо предлагают воспользоваться их онлайн-сервисом.
Полностью ограничило доступ к заведению одно из любимых мест николаевцев - сеть быстрого питания «McDonald`s», оградив территорию общепита, продолжает работать услуга «McDrive»
Стоит также отметить, что несмотря на заявление министра инфраструктуры Владислава Криклия о запрете междугородних и межобластных перевозок на время карантина, с николаевского автовокзала до сих пор отправляются рейсовые автобусы.
Напомним, что в Николаеве на время карантина сотрудники патрульной полиции и «Укртрансбезопасности» будут контролировать количество пассажиров в электротранспорте, автобусах и маршрутках города.
Ранее стало известно, что 17 марта в Киеве закроют все заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. В Одессе и Львове с 16 марта закрыты все заведения общепита, торговые центры и другие публичные заведения, кроме продовольственных магазинов и аптек.
Фото: Вячеслав Тешнер
Со вторника, 17 марта, по поручению мэра Николаева Александра Сенкевича в городе должны были приостановить работу всех общественных заведений и ограничить перевозку пассажиров в общественном транспорте.
НикВести проверили, как выполняются условия карантина в Николаеве.
На территории рынка «Колос» работают отдельные магазины одежды и промышленных товаров.
Также работать продолжает супермаркет «Сильпо» в ТРЦ «City Centre», но сам комплекс недоступен для николаевцев.
⚡️Вся оперативная информация о борбе с коронавирусом в Николаеве в Telegram НикВести
→ Подписывайтесь, чтоб быть в курсе: @nikvesti
Многие магазины по улице Соборной предупреждают горожан, что в заведение можно заходить до 5 человек, либо предлагают воспользоваться их онлайн-сервисом.
Полностью ограничило доступ к заведению одно из любимых мест николаевцев - сеть быстрого питания «McDonald`s», оградив территорию общепита, продолжает работать услуга «McDrive»
Стоит также отметить, что несмотря на заявление министра инфраструктуры Владислава Криклия о запрете междугородних и межобластных перевозок на время карантина, с николаевского автовокзала до сих пор отправляются рейсовые автобусы.
Напомним, что в Николаеве на время карантина сотрудники патрульной полиции и «Укртрансбезопасности» будут контролировать количество пассажиров в электротранспорте, автобусах и маршрутках города.
Ранее стало известно, что 17 марта в Киеве закроют все заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. В Одессе и Львове с 16 марта закрыты все заведения общепита, торговые центры и другие публичные заведения, кроме продовольственных магазинов и аптек.
Фото: Вячеслав Тешнер