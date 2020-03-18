Со вторника, 17 марта, по поручению мэра Николаева Александра Сенкевича в городе должны были приостановить работу всех общественных заведений и ограничить перевозку пассажиров в общественном транспорте.

НикВести проверили, как выполняются условия карантина в Николаеве.

На территории рынка «Колос» работают отдельные магазины одежды и промышленных товаров.

Также работать продолжает супермаркет «Сильпо» в ТРЦ «City Centre», но сам комплекс недоступен для николаевцев.

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Многие магазины по улице Соборной предупреждают горожан, что в заведение можно заходить до 5 человек, либо предлагают воспользоваться их онлайн-сервисом.

Полностью ограничило доступ к заведению одно из любимых мест николаевцев - сеть быстрого питания «McDonald`s», оградив территорию общепита, продолжает работать услуга «McDrive»

Стоит также отметить, что несмотря на заявление министра инфраструктуры Владислава Криклия о запрете междугородних и межобластных перевозок на время карантина, с николаевского автовокзала до сих пор отправляются рейсовые автобусы.

Напомним, что в Николаеве на время карантина сотрудники патрульной полиции и «Укртрансбезопасности» будут контролировать количество пассажиров в электротранспорте, автобусах и маршрутках города.

Ранее стало известно, что 17 марта в Киеве закроют все заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. В Одессе и Львове с 16 марта закрыты все заведения общепита, торговые центры и другие публичные заведения, кроме продовольственных магазинов и аптек.

Фоторепортаж

Фото: Вячеслав Тешнер