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Один из подъездов дома в Николаеве, в который в ночь на 30 сентября попала российская ракета, аварийный.
Об этом сообщает городской голова Александр Сенкевич. В нем повреждены строительные конструкции. Шесть квартир разрушены частично, еще четыре – полностью.
Пока спасатели разбирают завалы на верхних этажах, чтобы дать людям возможность зайти и забрать свои вещи.
Всем жителям аварийного подъезда городские власти предоставит убежище. В настоящее время на расселение записалось около 15 человек.
После того, как спасатели уберут все опасные изуродованные конструкции, строительная бригада забьет поврежденные окна во всех домах, пострадавших от ударной волны и обломков.
Напомним, в ночь на 30 сентября россияне обстреляли обычный жилой квартал в Николаеве. Есть попадания в жилой дом, под завалами люди. Также на месте возник сильный пожар. Известно, что Россия ударила по дому ракетами типа С-300 .
Фото: Сергей Овчарышин
Один из подъездов дома в Николаеве, в который в ночь на 30 сентября попала российская ракета, аварийный.
Об этом сообщает городской голова Александр Сенкевич. В нем повреждены строительные конструкции. Шесть квартир разрушены частично, еще четыре – полностью.
Пока спасатели разбирают завалы на верхних этажах, чтобы дать людям возможность зайти и забрать свои вещи.
Всем жителям аварийного подъезда городские власти предоставит убежище. В настоящее время на расселение записалось около 15 человек.
После того, как спасатели уберут все опасные изуродованные конструкции, строительная бригада забьет поврежденные окна во всех домах, пострадавших от ударной волны и обломков.
Напомним, в ночь на 30 сентября россияне обстреляли обычный жилой квартал в Николаеве. Есть попадания в жилой дом, под завалами люди. Также на месте возник сильный пожар. Известно, что Россия ударила по дому ракетами типа С-300 .
Фото: Сергей Овчарышин