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В результате ночных обстрелов Николаева оккупантами разрушено медицинское учреждение. Без жертв и пострадавших.
Об этом сообщили в Николаевской ОВО.
Объект был атакован несколькими ракетами. Попали по крыше и верхним этажам поликлиники, также разрушен забор возле медицинского учреждения.
Напомним, в ночь на 30 сентября россияне обстреляли обычный жилой квартал в Николаеве. Есть попадания в жилой дом, под завалами люди. Также на месте возник сильный пожар. Известно, что Россия ударила по дому ракетами типа С-300 .
Фото: Сергей Овчарышин
В результате ночных обстрелов Николаева оккупантами разрушено медицинское учреждение. Без жертв и пострадавших.
Об этом сообщили в Николаевской ОВО.
Объект был атакован несколькими ракетами. Попали по крыше и верхним этажам поликлиники, также разрушен забор возле медицинского учреждения.
Напомним, в ночь на 30 сентября россияне обстреляли обычный жилой квартал в Николаеве. Есть попадания в жилой дом, под завалами люди. Также на месте возник сильный пожар. Известно, что Россия ударила по дому ракетами типа С-300 .
Фото: Сергей Овчарышин