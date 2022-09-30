В результате ночных обстрелов Николаева оккупантами разрушено медицинское учреждение. Без жертв и пострадавших.

Об этом сообщили в Николаевской ОВО.

Объект был атакован несколькими ракетами. Попали по крыше и верхним этажам поликлиники, также разрушен забор возле медицинского учреждения.

Напомним, в ночь на 30 сентября россияне обстреляли обычный жилой квартал в Николаеве. Есть попадания в жилой дом, под завалами люди. Также на месте возник сильный пожар. Известно, что Россия ударила по дому ракетами типа С-300 .

Фоторепортаж

Фото: Сергей Овчарышин