В Николаеве количество жертв ночной атаки войск РФ, во время которой было разрушено пятиэтажный жилой дом, возросло до семи.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Как сообщалось, российская армия обстреляла Николаев. В результате попадания в пятиэтажный жилой дом произошло разрушение с 5 по 1 этаж.

По состоянию на 8:00 было известно о двух погибших и двух пострадавших. Впоследствии из-под завалов извлекли тела других. Пока известно о семи погибших.

Также сообщалось, что среди погибших от российского удара по многоэтажке находилась семейная пара.

Фоторепортаж

Фото: Сергей Овчарышин