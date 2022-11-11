Среди погибших от российского удара по многоэтажке в Николаеве находилась семейная пара.

Их 16-летнему ребенку удалось выжить, потому что подросток спал в другой комнате, сообщил замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

— Относительно обстрелов Николаева . Среди пяти погибших от российских снарядов находилась семейная пара. Ребенок 16 лет выжил , потому что спал в другой комнате, - сообщил он и добавил, что сейчас мальчиком занимается социальная служба.

Напомним, ночью 11 ноября российские террористы попали в пятиэтажку в Николаеве. По состоянию на 10:00 известно о шести погибших.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ночной удар России по пятиэтажке в Николаеве. Он назвал это «циничным ответом государства-террориста на украинские успехи на фронте».