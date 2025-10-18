  • субота

Осінній Миколаїв. Як місто дихає теплом попри прохолодну погоду

Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві розпочалася справжня осінь. Вулиці міста вкрилися жовтим листям, у парках можна побачити містян, які користуються нагодою провести час на свіжому повітрі. Попри поступове зниження температури, у місті зберігається активний ритм життя — миколаївці гуляють, відпочивають біля річки та насолоджуються осінніми краєвидами.

Синоптики прогнозують, що до кінця тижня у Миколаєві збережеться відносно тепла погода, проте місцями очікуються дощі.

У вихідні, 18–19 жовтня, ймовірні опади, але температура повітря залишатиметься комфортною: вночі від +5°C до +10°C, вдень від +10°C до +15°C.

Однак, уже 20–21 жовтня стане прохолодніше — вдень від +7°C до +12°C, уночі від +2°C до +7°C. За попередніми прогнозами, тимчасове зниження температури зміниться новою хвилею потепління: з 24 жовтня у південних регіонах, зокрема й у Миколаївській області, очікується до від +17°C до +18°C, а місцями — навіть до +20°C.

«МикВісті» зібрали фоторепортаж, у якому показали, яким живим, спокійним і затишним може бути Миколаїв восени — коли навіть прохолода має своє тепло.

Даріна Мельничук

Фоторепортаж

Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»
Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»
Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»
Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»
Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»
Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»
Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»
Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»
Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»
Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»
Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»
Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»
Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»
Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»
Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»
Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»
Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»
Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»
Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»
Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»
Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»
Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»
Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»
Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»
Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»
Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»
Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»
Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»
Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»

Фото: Даріна Мельничук, «МикВісті».

Трамп після зустрічі із Зеленським закликав укласти мирну угоду і «зупинитися там, де є»

51 хвилина тому

FPV-дрони та артилерія били по трьох громадах Миколаївщини: пошкоджені будинки й ангар

Головне сьогодні