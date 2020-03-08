|Скорость ветра:
|3.5 м/с
|Восход солнца:
|06:18
|Заход солнца:
|17:48
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|06:26
|Заход солнца:
|17:51
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.55 грн
|25.13 грн
|EUR
|27.5 грн
|28.5 грн
Президент РФ Владимир Путин дал поручения по реформе миграционного законодательства и института гражданства в России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росийсские СМИ.
Сообщается, что постоянное проживание (вид на жительство) станет основным миграционным статусом, позволяющим иностранному гражданину в перспективе претендовать на получение гражданства России в общем и упрощенном порядке.
Кроме того, предлагается установить три вида порядка приема в гражданство России: общий, упрощенный и особый. Так, общий порядок представляет собой прием в гражданство на общих условиях и применяется «по умолчанию» ко всем иностранным гражданам и лицам без гражданства, не имеющим оснований быть принятыми в рамках упрощенного или особого порядка.
В документе отмечается, что упрощенный порядок «применяется к лицам, в отношении которых снимаются некоторые требования, предусмотренные для общего порядка, в силу происхождения этих лиц из стран, близких в социокультурном отношении, наличия позитивных социальных связей в РФ, уязвимого положения и др».
Особый порядок «будет охватывать отдельные категории лиц, решение по которым требует оценки неочевидных фактов и в связи с этим - комиссионного рассмотрения, особых процедур и высокого уровня принятия решения».
Напомним, более 85 тысяч жителей ОРЛО получили гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.
|
Гроби на колесах, знову «Океан», марні скарги Стадніка та нерозумні укрАїнціСтанислав Мартиросов
|
Лише чверть новин у ЗМІ Миколаєва — про жінокКатерина Середа
Президент РФ Владимир Путин дал поручения по реформе миграционного законодательства и института гражданства в России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росийсские СМИ.
Сообщается, что постоянное проживание (вид на жительство) станет основным миграционным статусом, позволяющим иностранному гражданину в перспективе претендовать на получение гражданства России в общем и упрощенном порядке.
Кроме того, предлагается установить три вида порядка приема в гражданство России: общий, упрощенный и особый. Так, общий порядок представляет собой прием в гражданство на общих условиях и применяется «по умолчанию» ко всем иностранным гражданам и лицам без гражданства, не имеющим оснований быть принятыми в рамках упрощенного или особого порядка.
В документе отмечается, что упрощенный порядок «применяется к лицам, в отношении которых снимаются некоторые требования, предусмотренные для общего порядка, в силу происхождения этих лиц из стран, близких в социокультурном отношении, наличия позитивных социальных связей в РФ, уязвимого положения и др».
Особый порядок «будет охватывать отдельные категории лиц, решение по которым требует оценки неочевидных фактов и в связи с этим - комиссионного рассмотрения, особых процедур и высокого уровня принятия решения».
Напомним, более 85 тысяч жителей ОРЛО получили гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.