Президент США Дональд Трамп назвал издание The New York Times «позорным» и «дохлым».

Об этом сообщает Новое время.

— The New York Times является позором для журналистики. Они были дохлой газетой, когда я только пришел в политику, они так и останутся дохлыми, когда я уйду, то есть через пять лет, — заявил президент Дональд Трамп.

Он добавил, что уйдёт с поста президента через 5 лет.

The New York Times is an embarrassment to journalism. They were a dead paper before I went into politics, and they will be a dead paper after I leave, which will be in 5 years. Fake News is the Enemy of the people! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 8, 2020

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп вспомнил свой разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и сравнил его с тем, как проводится тестирование на коронавирус COVID-19 в США.