Президент США Дональд Трамп назвал издание The New York Times «позорным» и «дохлым».

Об этом сообщает Новое время.

Он добавил, что уйдёт с поста президента через 5 лет.

The New York Times is an embarrassment to journalism. They were a dead paper before I went into politics, and they will be a dead paper after I leave, which will be in 5 years. Fake News is the Enemy of the people!