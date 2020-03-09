|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:16
|Заход солнца:
|17:49
|Температура завтра:
|+17 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|06:24
|Заход солнца:
|17:53
|Температура завтра:
|+10 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.55 грн
|25.13 грн
|EUR
|27.5 грн
|28.5 грн
Президент США Дональд Трамп назвал издание The New York Times «позорным» и «дохлым».
Об этом сообщает Новое время.
— The New York Times является позором для журналистики. Они были дохлой газетой, когда я только пришел в политику, они так и останутся дохлыми, когда я уйду, то есть через пять лет, — заявил президент Дональд Трамп.
Он добавил, что уйдёт с поста президента через 5 лет.
The New York Times is an embarrassment to journalism. They were a dead paper before I went into politics, and they will be a dead paper after I leave, which will be in 5 years. Fake News is the Enemy of the people!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 8, 2020
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп вспомнил свой разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и сравнил его с тем, как проводится тестирование на коронавирус COVID-19 в США.
|
Гроби на колесах, знову «Океан», марні скарги Стадніка та нерозумні укрАїнціСтанислав Мартиросов
|
Лише чверть новин у ЗМІ Миколаєва — про жінокКатерина Середа
Президент США Дональд Трамп назвал издание The New York Times «позорным» и «дохлым».
Об этом сообщает Новое время.
— The New York Times является позором для журналистики. Они были дохлой газетой, когда я только пришел в политику, они так и останутся дохлыми, когда я уйду, то есть через пять лет, — заявил президент Дональд Трамп.
Он добавил, что уйдёт с поста президента через 5 лет.
The New York Times is an embarrassment to journalism. They were a dead paper before I went into politics, and they will be a dead paper after I leave, which will be in 5 years. Fake News is the Enemy of the people!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 8, 2020
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп вспомнил свой разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и сравнил его с тем, как проводится тестирование на коронавирус COVID-19 в США.