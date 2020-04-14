Руководитель Государственного бюро расследований Александр Соколов уверяет, что по делу в отношении бывшего народного депутата Татьяны Чорновол ГБР действует исключительно в рамках закона.

Об этом сообщает пресс-служба бюро.

«Мы понимаем волнение общественности в связи с расследованием дел, связанных с событиями на Майдане, но я хочу вас уверить — ГБР будет действовать исключительно в рамках закона и с уважением к каждому гражданину, защищая права и свободы всех без исключения и привилегий», — сказал он.

Александр Соколов отметил, что в феврале 2020 года Мониторинговая миссия ООН по правам человека дала Украине рекомендации, в частности, по расследованию убийств, совершенных во время акций протеста на Майдане.

«Среди прочего, в них констатируется отсутствие подозреваемых по факту гибели Захарова, который не участвовал в протестах», — отметил руководитель ГБР.

Напомним, экс-президент, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что уголовные преследования Татьяны Черновол и других участников Революции Достоинства под прикрытием эпидемии коронавируса не стали для него сюрпризом. По его словам, у «Зеленского не скрывали своего истинного отношения к Майдану и его ценностям».

Ранее бывшая депутат Верховной Рады Татьяна Черновол после допроса в Государственном бюро расследований (ГБР) по делу об убийстве заявила, что дело против нее сфальсифицировано.

Также она заявляет, что подозрения в ее адрес в связи с поджогом офиса «Партии регионов» 18 февраля 2014 года являются политическими преследованиями ее как активиста Революции Достоинства.

Напомним, что Татьяна Черновол опубликовала справку из городской психиатрической больницы Киева о том, что она психически здорова.