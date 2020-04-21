Несмотря на то, что в Украине количество больных коронавирусом в сравнении с другими странами мира не такая значительная, динамика инфицирования среди медицинских работников угрожающая и свидетельствует о полной неготовности власти к эпидемии.

Об этом заявил сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Артур Герасимов.

— Посмотрите сейчас на ситуацию с коронавирусом. В общем карантин - это правильное решение. Вопрос в том, как он был организован - возможно ли было как-то по-другому сделать. Но принципиально это правильное решение. Но что делается с врачами? Они же незащищенные, - отметил Артур Герасимов.

По его словам, в Израиле доля больных врачей среди всех заболевших всего 4 процента. В Италии - 12 процентов. В Украине - каждый пятый.

— У нас на данный момент 5710 заболевших. Из них 1074 - врачи. Как можно было посылать врачей выполнять профессиональный долг, выполнять клятву Гиппократа - как можно было их не защитить? Им же не дали ничего. Я уже молчу про защитные костюмы. Я молчу о пульсоксиметрах. Молчу о ИВЛ. Но когда нет обычных масок и перчаток - это нонсенс, - добавил Артур Герасимов.

Герасимов отметил, что снова, как это было в начале российской агрессии, волонтеры, меценаты и активисты вынуждены обеспечивать врачей необходимыми защитным снаряжением и оборудованием.

Напомним, что для принятия так называемого «антиколомойского» закона Верховной раде необходимо сначала преодолеть препятствия для подписания изменений в Регламент, а затем заново рассмотреть поправки к закону о банках.