Международная организация «Репортеры без границ» призывает правительство России разрешить независимое освещение ситуации с COVID-19 в этой стране и не преследовать журналистов под предлогом препятствования «фейковым новостям».

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление, размещенное на сайте немецкого отделения организации.

«Пытаясь препятствовать независимым сообщениям о коронакризисе, российское руководство не только увеличивает неопределенность, но и подвергает население реальной угрозе», — отметил управляющий директор «Репортеров без границ» Кристиан Мир.

Он подчеркнул, что эффективные меры можно применять лишь на основании реалистичных цифр и фактов. Поэтому угрозы работникам СМИ тюремным заключением являются абсолютно контрпродуктивными.

Как отмечается, согласно подписанным в начале апреля президентом РФ Владимиром Путиным законам об ответственности за распространение фейковых новостей, лица, которые сознательно распространяют ложную, с точки зрения власти, информацию о событиях, представляющих опасность для населения, могут быть приговорены к пяти годам лишения свободы.

Российский регулятор Роскомнадзор угрожал лишить лицензии СМИ, которые распространяют «недостоверную информацию» о пандемии. В конце марта и российское правительство, и следственный комитет создали рабочие группы для борьбы с фейками о пандемии. 22 апреля генпрокурор РФ объявил, что с момента начала пандемии на русскоязычных сайтах было обнаружено 300 предполагаемых ложных сообщений, 260 из них удалены или заблокированы.

По последним данным Российской ассоциации журналистов, от COVID-19 скончались как минимум трое работников масс-медиа РФ.

Напомним, глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России Василий Пискарев обратился в МИД с требованием принять меры в отношении изданий New York Times и Financial Times за статьи, в которых утверждалось, что в РФ занижают показатели смертности от коронавируса.