|Скорость ветра:
|5.9 м/с
|Восход солнца:
|05:17
|Заход солнца:
|20:19
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|05:11
|Заход солнца:
|20:38
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.55 грн
|26.9 грн
|EUR
|28.6 грн
|29.2 грн
Международная организация «Репортеры без границ» призывает правительство России разрешить независимое освещение ситуации с COVID-19 в этой стране и не преследовать журналистов под предлогом препятствования «фейковым новостям».
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление, размещенное на сайте немецкого отделения организации.
«Пытаясь препятствовать независимым сообщениям о коронакризисе, российское руководство не только увеличивает неопределенность, но и подвергает население реальной угрозе», — отметил управляющий директор «Репортеров без границ» Кристиан Мир.
Он подчеркнул, что эффективные меры можно применять лишь на основании реалистичных цифр и фактов. Поэтому угрозы работникам СМИ тюремным заключением являются абсолютно контрпродуктивными.
Как отмечается, согласно подписанным в начале апреля президентом РФ Владимиром Путиным законам об ответственности за распространение фейковых новостей, лица, которые сознательно распространяют ложную, с точки зрения власти, информацию о событиях, представляющих опасность для населения, могут быть приговорены к пяти годам лишения свободы.
Российский регулятор Роскомнадзор угрожал лишить лицензии СМИ, которые распространяют «недостоверную информацию» о пандемии. В конце марта и российское правительство, и следственный комитет создали рабочие группы для борьбы с фейками о пандемии. 22 апреля генпрокурор РФ объявил, что с момента начала пандемии на русскоязычных сайтах было обнаружено 300 предполагаемых ложных сообщений, 260 из них удалены или заблокированы.
По последним данным Российской ассоциации журналистов, от COVID-19 скончались как минимум трое работников масс-медиа РФ.
Напомним, глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России Василий Пискарев обратился в МИД с требованием принять меры в отношении изданий New York Times и Financial Times за статьи, в которых утверждалось, что в РФ занижают показатели смертности от коронавируса.
|
День Победы: Праздник со слезами на глазахАнатолий Дюмин
|
Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!Станислав Мартиросов
Международная организация «Репортеры без границ» призывает правительство России разрешить независимое освещение ситуации с COVID-19 в этой стране и не преследовать журналистов под предлогом препятствования «фейковым новостям».
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление, размещенное на сайте немецкого отделения организации.
«Пытаясь препятствовать независимым сообщениям о коронакризисе, российское руководство не только увеличивает неопределенность, но и подвергает население реальной угрозе», — отметил управляющий директор «Репортеров без границ» Кристиан Мир.
Он подчеркнул, что эффективные меры можно применять лишь на основании реалистичных цифр и фактов. Поэтому угрозы работникам СМИ тюремным заключением являются абсолютно контрпродуктивными.
Как отмечается, согласно подписанным в начале апреля президентом РФ Владимиром Путиным законам об ответственности за распространение фейковых новостей, лица, которые сознательно распространяют ложную, с точки зрения власти, информацию о событиях, представляющих опасность для населения, могут быть приговорены к пяти годам лишения свободы.
Российский регулятор Роскомнадзор угрожал лишить лицензии СМИ, которые распространяют «недостоверную информацию» о пандемии. В конце марта и российское правительство, и следственный комитет создали рабочие группы для борьбы с фейками о пандемии. 22 апреля генпрокурор РФ объявил, что с момента начала пандемии на русскоязычных сайтах было обнаружено 300 предполагаемых ложных сообщений, 260 из них удалены или заблокированы.
По последним данным Российской ассоциации журналистов, от COVID-19 скончались как минимум трое работников масс-медиа РФ.
Напомним, глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России Василий Пискарев обратился в МИД с требованием принять меры в отношении изданий New York Times и Financial Times за статьи, в которых утверждалось, что в РФ занижают показатели смертности от коронавируса.