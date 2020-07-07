Глава Службы автодорог в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что работы по ремонту асфальта на Ингульском мосту будет иметь многолетнюю гарантию.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.

Отметим, что ранее городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что он сомневается в том, что новое асфальтное покрытие на Ингульском мосту не продержится долго. Он считает, что асфальт отойдет с первыми заморозками.

В ответ на это Владислав Невеселый отметил, что мэр попросту не знает, какие работы будут выполняться и пообещал многолетний срок гарантии после их завершения.

— Он, во-первых не знает, что мы там будем делать. Если бы он этим интересовался, то он бы это знал. Он не понимает какие работы будут выполняться, потому что он этим не интересовался. Пусть он не рассуждает по тем работам, которые делает подрядчик. Мы наоборот ведем переговоры с подрядчиком, чтобы сделать большой гарантийный срок на работы. Это не будет ремонт абы как. Тут будет долгий срок гарантии, да не год и не два. Просто мэр не знает, что мы будем делать, не интересуется. Нужно интересоваться, чтобы делать такие заявления, — заявил Владислав Невеселый.

Отметим, что Владислав Невеселый также заявил, что работы по ремонту асфальта на Ингульском мосту приостановлены из-за того, что на КП «ЭЛУ автодорог» проигнорировали его просьбу укрепить разводную часть.

Напомним, рано утром, 3 июля, самопроизвольно начала подниматься разводная часть Ингульского моста. Через некоторое время мост удалось опустить и восстановить движение транспорта по нему.

Директор коммунального предприятия «ЭЛУ Автодорог» Виталий Шевченко заявил о то, что Ингульский мост в Николаеве сегодня утром самопроизвольно поднялся из-за работ по ремонту асфальтного покрытия. По его словам, конструкция разводной части стала легче, а потому мост развелся.

Он отметил, что Служба автомобильных дорог Николаевской области, которая является заказчиком работ по ремонту асфальтового покрытия на мосту, не согласовала с «ЭЛУ Автодорог» порядок выполнения работ, а также не уведомила о начале ремонта. Как известно, работы по ремонту дороги на мосту начались в понедельник, 29 июня.

После инцидента Александр Сенкевич в комментарии НикВести сказал, что, по его мнению, самопроизвольная разводка моста произошла из-за того, что Служба автодорог области не привлекла к ремонтным работам на мосту коммунальное предприятие «ЭЛУ Автодорог», на балансе которого находится конструкция моста.

В ответ на это руководитель Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что проведение ремонтных работ на Ингульском мосту не могли стать причиной его самопроизвольного разведения.

Депутат Николаевского городского совета, руководитель предприятия «Николаевавтодор» Сергей Шульгач, в свою очередь, считает, что вероятной причиной произвольной разводки моста стала неполадка в «мозгах» моста — автоматике.

Валерий Положенко, который раньше занимал должность директора коммунального предприятия «ЭЛУ Автодорог» считает, что ситуацию с самопроизвольным поднятием разводной части Ингульского моста в Николаеве можно было избежать.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что авария на Ингульском мосту произошла, в том числе, из-за несогласованности действий городских, областных и государственных служб.

Глава Службы автодорог в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что механизмы, которые отвечают за подъем разводной части Ингульского моста в Николаеве никто не обслуживал на протяжении 20 лет.