Директор Департамента ЖКХ Николаевского городского совета Сергей Коренев пообещал что городская власть будет всячески помогать Службе автомобильных дорог ремонтировать асфальт на Ингульском мосту.

Об этом стало известно сегодня, 8 июля, в ходе заседания исполкома, пишут НикВести.

Комментируя причины самопроизвольной разводки Ингульского моста, чиновник заявил, что Департамент ЖКХ понимает важность ремонта дорожного покрытия на мосту и будет оказывать всю необходимую помощь.

— Служба автомобильных дорог написала кучу писем в адрес «ЭЛУ автодорог» с просьбой гарантировать, что мост при дальнейшем ремонте дорожного покрытия не разведется и так далее. «ЭЛУ автодорог» сейчас готовит ответы. Мы договорились проводить совещания по этому вопросу, однако САД не приглашает на них почему-то Департамент ЖКХ. Мы все же понимаем безусловную необходимость ремонта, уже есть подрядчик, потому мы будем всячески помогать, чтобы работы шли без задержек, — заявил Сергей Коренев.

Отметим, что вчера глава Службы автодорог в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что работы по ремонту асфальта на Ингульском мосту приостановлены из-за того, что в КП «ЭЛУ автодорог» проигнорировали его просьбу укрепить разводную часть.

Напомним, рано утром, 3 июля, самопроизвольно начала подниматься разводная часть Ингульского моста. Через некоторое время мост удалось опустить и восстановить движение транспорта по нему.

Директор коммунального предприятия «ЭЛУ Автодорог» Виталий Шевченко заявил о то, что Ингульский мост в Николаеве сегодня утром самопроизвольно поднялся из-за работ по ремонту асфальтного покрытия. По его словам, конструкция разводной части стала легче, а потому мост развелся.

Он отметил, что Служба автомобильных дорог Николаевской области, которая является заказчиком работ по ремонту асфальтового покрытия на мосту, не согласовала с «ЭЛУ Автодорог» порядок выполнения работ, а также не уведомила о начале ремонта. Как известно, работы по ремонту дороги на мосту начались в понедельник, 29 июня.

После инцидента Александр Сенкевич в комментарии НикВести сказал, что, по его мнению, самопроизвольная разводка моста произошла из-за того, что Служба автодорог области не привлекла к ремонтным работам на мосту коммунальное предприятие «ЭЛУ Автодорог», на балансе которого находится конструкция моста.

В ответ на это руководитель Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что проведение ремонтных работ на Ингульском мосту не могли стать причиной его самопроизвольного разведения.

Депутат Николаевского городского совета, руководитель предприятия «Николаевавтодор» Сергей Шульгач, в свою очередь, считает, что вероятной причиной произвольной разводки моста стала неполадка в «мозгах» моста — автоматике.

Валерий Положенко, который раньше занимал должность директора коммунального предприятия «ЭЛУ Автодорог» считает, что ситуацию с самопроизвольным поднятием разводной части Ингульского моста в Николаеве можно было избежать.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что авария на Ингульском мосту произошла, в том числе, из-за несогласованности действий городских, областных и государственных служб.

В свою очередь глава Службы автодорог в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что механизмы, которые отвечают за подъем разводной части Ингульского моста в Николаеве никто не обслуживал на протяжении 20 лет.

Директор Департамента ЖКХ Николаевского городского совета Сергей Коренев заявил, что с наибольшей вероятностью причиной самопроизвольной разводки Ингульского моста стал демонтаж слоя асфальта.