Директор Департамента ЖКХ Николаевского городского совета Сергей Коренев пообещал что городская власть будет всячески помогать Службе автомобильных дорог ремонтировать асфальт на Ингульском мосту.
Об этом стало известно сегодня, 8 июля, в ходе заседания исполкома, пишут НикВести.
Комментируя причины самопроизвольной разводки Ингульского моста, чиновник заявил, что Департамент ЖКХ понимает важность ремонта дорожного покрытия на мосту и будет оказывать всю необходимую помощь.
— Служба автомобильных дорог написала кучу писем в адрес «ЭЛУ автодорог» с просьбой гарантировать, что мост при дальнейшем ремонте дорожного покрытия не разведется и так далее. «ЭЛУ автодорог» сейчас готовит ответы. Мы договорились проводить совещания по этому вопросу, однако САД не приглашает на них почему-то Департамент ЖКХ. Мы все же понимаем безусловную необходимость ремонта, уже есть подрядчик, потому мы будем всячески помогать, чтобы работы шли без задержек, — заявил Сергей Коренев.
Отметим, что вчера глава Службы автодорог в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что работы по ремонту асфальта на Ингульском мосту приостановлены из-за того, что в КП «ЭЛУ автодорог» проигнорировали его просьбу укрепить разводную часть.
Напомним, рано утром, 3 июля, самопроизвольно начала подниматься разводная часть Ингульского моста. Через некоторое время мост удалось опустить и восстановить движение транспорта по нему.
Директор коммунального предприятия «ЭЛУ Автодорог» Виталий Шевченко заявил о то, что Ингульский мост в Николаеве сегодня утром самопроизвольно поднялся из-за работ по ремонту асфальтного покрытия. По его словам, конструкция разводной части стала легче, а потому мост развелся.
Он отметил, что Служба автомобильных дорог Николаевской области, которая является заказчиком работ по ремонту асфальтового покрытия на мосту, не согласовала с «ЭЛУ Автодорог» порядок выполнения работ, а также не уведомила о начале ремонта. Как известно, работы по ремонту дороги на мосту начались в понедельник, 29 июня.
После инцидента Александр Сенкевич в комментарии НикВести сказал, что, по его мнению, самопроизвольная разводка моста произошла из-за того, что Служба автодорог области не привлекла к ремонтным работам на мосту коммунальное предприятие «ЭЛУ Автодорог», на балансе которого находится конструкция моста.
В ответ на это руководитель Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что проведение ремонтных работ на Ингульском мосту не могли стать причиной его самопроизвольного разведения.
Депутат Николаевского городского совета, руководитель предприятия «Николаевавтодор» Сергей Шульгач, в свою очередь, считает, что вероятной причиной произвольной разводки моста стала неполадка в «мозгах» моста — автоматике.
Валерий Положенко, который раньше занимал должность директора коммунального предприятия «ЭЛУ Автодорог» считает, что ситуацию с самопроизвольным поднятием разводной части Ингульского моста в Николаеве можно было избежать.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что авария на Ингульском мосту произошла, в том числе, из-за несогласованности действий городских, областных и государственных служб.
В свою очередь глава Службы автодорог в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что механизмы, которые отвечают за подъем разводной части Ингульского моста в Николаеве никто не обслуживал на протяжении 20 лет.
Директор Департамента ЖКХ Николаевского городского совета Сергей Коренев заявил, что с наибольшей вероятностью причиной самопроизвольной разводки Ингульского моста стал демонтаж слоя асфальта.
Директор Департамента ЖКХ Николаевского городского совета Сергей Коренев пообещал что городская власть будет всячески помогать Службе автомобильных дорог ремонтировать асфальт на Ингульском мосту.
Об этом стало известно сегодня, 8 июля, в ходе заседания исполкома, пишут НикВести.
Комментируя причины самопроизвольной разводки Ингульского моста, чиновник заявил, что Департамент ЖКХ понимает важность ремонта дорожного покрытия на мосту и будет оказывать всю необходимую помощь.
— Служба автомобильных дорог написала кучу писем в адрес «ЭЛУ автодорог» с просьбой гарантировать, что мост при дальнейшем ремонте дорожного покрытия не разведется и так далее. «ЭЛУ автодорог» сейчас готовит ответы. Мы договорились проводить совещания по этому вопросу, однако САД не приглашает на них почему-то Департамент ЖКХ. Мы все же понимаем безусловную необходимость ремонта, уже есть подрядчик, потому мы будем всячески помогать, чтобы работы шли без задержек, — заявил Сергей Коренев.
Отметим, что вчера глава Службы автодорог в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что работы по ремонту асфальта на Ингульском мосту приостановлены из-за того, что в КП «ЭЛУ автодорог» проигнорировали его просьбу укрепить разводную часть.
Напомним, рано утром, 3 июля, самопроизвольно начала подниматься разводная часть Ингульского моста. Через некоторое время мост удалось опустить и восстановить движение транспорта по нему.
Директор коммунального предприятия «ЭЛУ Автодорог» Виталий Шевченко заявил о то, что Ингульский мост в Николаеве сегодня утром самопроизвольно поднялся из-за работ по ремонту асфальтного покрытия. По его словам, конструкция разводной части стала легче, а потому мост развелся.
Он отметил, что Служба автомобильных дорог Николаевской области, которая является заказчиком работ по ремонту асфальтового покрытия на мосту, не согласовала с «ЭЛУ Автодорог» порядок выполнения работ, а также не уведомила о начале ремонта. Как известно, работы по ремонту дороги на мосту начались в понедельник, 29 июня.
После инцидента Александр Сенкевич в комментарии НикВести сказал, что, по его мнению, самопроизвольная разводка моста произошла из-за того, что Служба автодорог области не привлекла к ремонтным работам на мосту коммунальное предприятие «ЭЛУ Автодорог», на балансе которого находится конструкция моста.
В ответ на это руководитель Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что проведение ремонтных работ на Ингульском мосту не могли стать причиной его самопроизвольного разведения.
Депутат Николаевского городского совета, руководитель предприятия «Николаевавтодор» Сергей Шульгач, в свою очередь, считает, что вероятной причиной произвольной разводки моста стала неполадка в «мозгах» моста — автоматике.
Валерий Положенко, который раньше занимал должность директора коммунального предприятия «ЭЛУ Автодорог» считает, что ситуацию с самопроизвольным поднятием разводной части Ингульского моста в Николаеве можно было избежать.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что авария на Ингульском мосту произошла, в том числе, из-за несогласованности действий городских, областных и государственных служб.
В свою очередь глава Службы автодорог в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что механизмы, которые отвечают за подъем разводной части Ингульского моста в Николаеве никто не обслуживал на протяжении 20 лет.
Директор Департамента ЖКХ Николаевского городского совета Сергей Коренев заявил, что с наибольшей вероятностью причиной самопроизвольной разводки Ингульского моста стал демонтаж слоя асфальта.