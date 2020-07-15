Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Банькова с должности посла Украины в Румынии.
Об этом говорится в обнародованном в среду, 15 июля, указе Президента Украины Владимира Зеленского, пишет Европейская правда
— Уволить Банькова Александра Сергеевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Румынии, - говорится в тексте указа.
Александр Баньков был назначен послом в апреле 2017 года Петром Порошенко. До этого он занимал должность директора Департамента секретариата в МИД.
Напомним, что Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым назначил Алексея Соловьева заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Банькова с должности посла Украины в Румынии.
Об этом говорится в обнародованном в среду, 15 июля, указе Президента Украины Владимира Зеленского, пишет Европейская правда
— Уволить Банькова Александра Сергеевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Румынии, - говорится в тексте указа.
Александр Баньков был назначен послом в апреле 2017 года Петром Порошенко. До этого он занимал должность директора Департамента секретариата в МИД.
Напомним, что Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым назначил Алексея Соловьева заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.