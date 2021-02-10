По состоянию на 10 февраля 2021 года Киев снова вошел в топ-20 городов с самым грязным воздухом в мире. Концентрация вредных веществ в воздухе почти в два раза выше нормы.
Об этом свидетельствуют данные портала Iqair, который отслеживает уровень загрязнения воздуха.
По состоянию на 11:00 Киев находится на 19 месте в этом рейтинге. На вершине списка Лахор (Пакистан), Дакка (Бангладеш) и Мумбаи (Индия).
Индекс Киева составляет 97 при норме 50. По данным Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского, с 2 по 8 февраля в воздухе столицы Украины отмечено превышение предельно допустимых концентраций:
По сравнению с предыдущей неделей, уровень загрязнения воздуха диоксидом азота несколько вырос, формальдегидом - снизился, другими примесями - почти не изменился.
Напомним, гигантский «Киевский Кит» из переработанного пластика станет первым в Украине арт-объектом, отражающим экологическое состояние города в реальном времени.
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По состоянию на 10 февраля 2021 года Киев снова вошел в топ-20 городов с самым грязным воздухом в мире. Концентрация вредных веществ в воздухе почти в два раза выше нормы.
Об этом свидетельствуют данные портала Iqair, который отслеживает уровень загрязнения воздуха.
По состоянию на 11:00 Киев находится на 19 месте в этом рейтинге. На вершине списка Лахор (Пакистан), Дакка (Бангладеш) и Мумбаи (Индия).
Индекс Киева составляет 97 при норме 50. По данным Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского, с 2 по 8 февраля в воздухе столицы Украины отмечено превышение предельно допустимых концентраций:
По сравнению с предыдущей неделей, уровень загрязнения воздуха диоксидом азота несколько вырос, формальдегидом - снизился, другими примесями - почти не изменился.
Напомним, гигантский «Киевский Кит» из переработанного пластика станет первым в Украине арт-объектом, отражающим экологическое состояние города в реальном времени.