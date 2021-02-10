По состоянию на 10 февраля 2021 года Киев снова вошел в топ-20 городов с самым грязным воздухом в мире. Концентрация вредных веществ в воздухе почти в два раза выше нормы.

Об этом свидетельствуют данные портала Iqair, который отслеживает уровень загрязнения воздуха.

По состоянию на 11:00 Киев находится на 19 месте в этом рейтинге. На вершине списка Лахор (Пакистан), Дакка (Бангладеш) и Мумбаи (Индия).

Индекс Киева составляет 97 при норме 50. По данным Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского, с 2 по 8 февраля в воздухе столицы Украины отмечено превышение предельно допустимых концентраций:

пыли - в 1,1-1,2 раза на Бессарабской площади;

диоксида серы - в 3,0-3,3 раза - на улицах Семена Скляренко, Инженера Бородина, Каунасской, площадях Бессарабской и Победы; в 2,3-2,9 раза - на других постах наблюдений;

диоксида азота - в 5,3-7,1 раза - на улицах Инженера Бородина, Каунасской, проспекте Победы; в 4,0-4,7 раза - на площадях Победы, Бессарабской, Демеевской; в 2,6-3,9 раза - на всех постах города, кроме проспекта Науки, где превышений не выявлено;

формальдегида - в 2,1-2,3 раза - на проспекте Победы, площадях Бессарабской, Демеевской, Победы, улицах Каунасской, Семена Скляренко, Александра Довженко, бульваре Леси Украинки; в 1,2-1,9 раза - на других постах наблюдений.

По сравнению с предыдущей неделей, уровень загрязнения воздуха диоксидом азота несколько вырос, формальдегидом - снизился, другими примесями - почти не изменился.

Напомним, гигантский «Киевский Кит» из переработанного пластика станет первым в Украине арт-объектом, отражающим экологическое состояние города в реальном времени.