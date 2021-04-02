Разговоры о том, что Россия стягивает войска к украинской границе, чтобы спровоцировать конфликт, являются примером фейка. Москва якобы не заинтересована в военном конфликте с Киевом.

Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Руденко, передает «РИА Новости».

— Я уверен, что все разговоры о каком-то грядущем конфликте Украины с Россией — это пример очередного фейка, который распространяют в первую очередь украинские власти. Россия не заинтересована в конфликте с Украиной каком-либо, тем более военном, — сказал он.

Напомним, Главное управление разведки Минобороны заявило о высокой угрозе вторжения РФ: оккупанты готовят целый комплекс диверсий и уловок, чтобы спровоцировать ВСУ на решительный ответ. После этого РФ начнет полномасштабное наступление на Востоке под эгидой «защиты российских граждан от притеснений».

Ранее сообщалось, что Европейское командование вооруженных сил США повысило уровень допустимости боевых столкновений с возможного до потенциально неминуемого после методичного развертывания российских формирований вдоль границы Украины.