Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об экономических санкциях в отношении ряда юридических и физических лиц, в том числе бывших высокопоставленных украинских чиновников.

Как передает Укринформ, соответствующий указ был обнародован на сайте Главы государства.

— Ввести в действие решение СНБО от 19 марта 2021 «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)» (прилагается). Контроль за выполнением решения СНБО ... возложить на секретаря СНБО», — говорится в тексте указа №151/2021.

Согласно решению СНБО, в бессрочные ограничения в частности попали: президент Украины в 2010-2014 годах Виктор Янукович; премьер-министр Украины в 2010-2014 годах Николай Азаров; министр обороны в 2012-2014 годах Павел Лебедев; министр образования в 2010-2014 годах Дмитрий Табачник; генеральный прокурор в 2010-2014 годах Виктор Пшонка; самопровозглашенный «премьер-министр» оккупационной власти в Крыму Сергей Аксенов; депутат Государственной Думы России и бывшая самопровозглашенная «прокурорша» оккупированного Крыма Наталья Поклонская; бывший народный депутат от «Партии регионов» Вадим Колесниченко; бизнесмен и владелец энергетической компании «СЕПЕК» Сергей Курченко.

В перечень ограничений попали такие санкции: блокировка активов; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; лишение государственных наград и других знаков отличия; запрет на участие в приватизации, аренде государственного имущества; ограничения торговых операций; запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности; частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.

Напомним, ранее Владимир Зеленский ввел в действие санкции против ряда компаний из России, среди которых множество интернет-изданий. В частности, запрещена деятельность медиа-холдинга «Россия сегодня».