За сутки 9 апреля было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом пишет штаб ООС.

Неподалеку от поселков Пески и Водяное, что на Приазовье, российские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Старогнатовки захватчики обстреливали позиции украинских защитников с автоматических станковых гранатометов.

Недалеко от населенного пункта Луганское противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение. Защитника оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.

В направлении населенного пункта Зайцево враг совершил дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 7:00 утра 10 апреля со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Так, недалеко от населенного пункта Майорское вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Боевых потерь среди украинских защитников за текущие сутки нет.

Напомним, в районе операции Объединенных сил прошел рабочий визит американской делегации во главе с атташе по вопросам армии и обороны полковником Бриттани Стюарт.