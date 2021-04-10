С воскресенья, 11 апреля, в Закарпатской области отменят «красный» уровень эпидемической опасности распространения коронавируса.

Об этом пишет LB.ua.

Такое решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в субботу, 10 апреля.

О результатах заседания сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в своем Telegram-канале.

— По результатам заседания Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 11 апреля 2021 года «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Закарпатской области, — написал Олег Немчинов.

Вместо этого на территории Закарпатья будет установлен «желтый» уровень карантинных ограничений.

Отмечается, что в пятницу, 9 апреля, коэффициент выявления случаев инфицирования ковидом в области составил 17,8% (он не должен превышать 20%), уровень госпитализаций 51 на 100 тысяч населения (предел — 60) и загруженность коек с кислородом — 40,5% (должно быть не более 65%).

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич назвал условие для перевода Николаева из «красной» зоны в «оранжевую».