Бывший Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов удивился заявлению Владимира Зеленского о том, что не надо было освобождать ряд населенных пунктов на Донбассе в связи с потерями украинских воинов.

Об этом он написал в статье на сайте «Европейской Солидарности».

Александр Турчинов напомнил действующему президенту, что в 2014 году освободили 2/3 Донбасса. После 2015 года использовали тактику пошагового наступления, при каждой возможности освобождая хотя бы небольшой населенный пункт либо продвигая вперед позиции Украины. В России эту тактику назвали «ползучим наступлением».

— Да, на войне действительно бывают потери, особенно когда освобождаешь с оружием в руках свою землю. Но более болезненные и неоправданные потери, когда наши военные, ограниченные запретами адекватно реагировать на провокации врага, становятся мишенями, которые расстреливают русские снайперы и убивает вражеская артиллерия, — написал Александр Турчинов.

По его мнению, с нового года во время «перемирия Зеленского» Украина понесла значительно больше потерь, чем во время освобождения любого населенного пункта. «Позорно и унизительно вместо того, чтобы освобождать родную землю, отводить войска и обсуждать «инспектирование» наших позиций террористами и российскими наемниками», — считает Александр Турчинов.

— Позорно — срывать государственный оборонный заказ и, теряя 2 года, не увеличивать наш оборонный потенциал и замораживать денежное обеспечение военным, которые ежедневно рискуют своей жизнью, — отметил он.

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны также написал, что в последнее время украинские власти повторяют, что не собираются военным путем освобождать земли страны.

— Видимо, чтобы в Кремле ничего такого не заподозрили и не обиделись. Особенно странно слышать такие заявления фоне другого пиара Зеленского о готовности умереть, освобождая Крым. Странно, почему героизм действующий руководитель страны готов проявлять только в мечтах, и то, исключительно «задним» числом. Неужели война с РФ закончилась в 2014 году? — добавил Александр Турчинов.

Он убежден: действия власти доказывают, что ее главный приоритет — не защита и освобождение страны, а «самосохранение, надутые рейтинги и популистский пиар».

Напомним, бывший секретарь СНБО заявил, что лидер «Евросолидарности» Петр Порошенко готов возглавить обновленное правительство страны, а российский оппозиционер Алексей Навальный может стать для Украины союзником.