Подкомитет Верховной Рады по вопросам экономической политики в агропромышленном комплексе во главе с нардепом Артемом Чорноморовым признал работу Фонда госимущества неудовлетворительной в вопросе приватизации, переданных им предприятий агропромышленной сферы.

Об этом НикВестям сообщили в пресс-службе народного депутата.

Такой вывод был сделан по итогам заседания подкомитета, 17 мая. На не был заслушан доклад замглавы Фонда госимущества Дениса Кудина. На подкомитет также пригласили и.о. директора ГП «Племрепродуктор «Степовое» Александра Сову, а также и.о. руководителя ГП «Радгосп «Виноградная долина» (село Варюшино Николаевской области) Владимира Суровцева.

В ходе заседания члены подкомитета подчеркнули важность приватизации и распаевки некоторых агропредприятий, поскольку этого требует общество.

Между тем, в докладе замглавы руководителя ФГИ было сказано, что за последние два года в частные руки были переданы менее 7% государственных предприятий агропромышленной отрасли.

Кроме того, некоторые госпредприятия, переданные ФГИ, такие как ГП «Радгосп «Виноградная долина» и «Племрепродуктор «Степовое», накапливают долги по заработным платам и бюджетами разных уровней.

Члены подкомитета приняли решение рекомендовать Комитету Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики принять к сведению изложенную информацию, а также заслушать на ближайшем заседании информацию ФГИ о текущем состоянии приватизации предприятий агропромышленной отрасли, переданных Фонду в 2019-2021 годах и дать оценку его действиям.

Напомним, 17 августа прошлого гожа Фонд государственного имущества уволил директора предприятия «Племрепродуктор «Степовое» Владимира Теника, и вместо него назначил исполнять обязанности Александра Сову. В коллективе госпредприятия заявляли, что бывший директор Владимир Теник не давал механизаторам работать, нанимая вместо них посторонних людей. По словам их коллег, из-за этого и задержек зарплаты часть сотрудников была вынуждена уволиться.

Также напомни, что сотрудница государственного предприятия «Виноградная долина» Майя Часовских ранее рассказала, что в течение последних трех лет новоназначенные директора предприятия доводили его до уничтожения. Экс-директора ГП «Виноградная долина» подозревают в растрате 2 миллионов гривен.