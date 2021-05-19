Вице-губернатор по вопросам культуры Юрий Гранатуров считает, что если команда главы Николаевской ОГА Виталия Кима сделает хотя бы 20-30% из запланированного, то это уже будет огромным достижением.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту НикВести после своей презентации 18 мая.

Чиновник отметил, что предшественникам Виталия Кима такого не удавалось.

— Возможности большие, задачи реальные. Если мы сделаем даже 20-30% от того, что было запланировано, это уже будет невероятным достижением. То, что не удавалось сделать за десятилетия, — сказал Юрий Гранатуров.

Ранее сообщалось, что заместитель главы Николаевской облгосадминистрации по вопросам культуры Юрий Гранатуров отказался давать оценку законности решения конкурсной комиссии, которая «отдала» детский городок «Сказка» на 5 лет ФОП «Скрыпин А.А.» за 51 тысячу гривен в месяц.