Координационная группа антитеррористического центра при Управлении СБУ Николаевской области провела контрдиверсионные учения на базе коммунального предприятия «Международный аэропорт Николаев».

Об этом сообщает пресс-группа УСБУ в Николаевской области.

В учениях, условия которых были максимально близкими к реальным, приняли участие региональные подразделения СБУ, полиции, спасатели, пограничники, представители органов государственной и местной власти.

Задача мероприятия - повысить уровень взаимодействия, оперативность действий и реагирования на чрезвычайные происшествия.

— Напоминаем гражданам о необходимости быть бдительными. Информацию о подозрительных лицах, а также в случае обнаружения взрывоопасных предметов, полетов беспилотных летательных аппаратов над объектами критической инфраструктуры просим сообщать по телефону «горячей линии» Управления СБ Украины в Николаевской области (0512) 49-03-22. Аналогичную информацию можно отправить на электронный почтовый ящик usbu_myk@ssu.gov.ua, - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что летом в Черном море на территории Николаевской, Херсонской, Одесской областей пройдут учения Sea Breeze — 2021. Планируют привлечь 29 стран-членов НАТО и партнеров организации.