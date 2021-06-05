Задержанный — так называемый «смотрящий» за одним из районов Закарпатской области. Он на заказ выбивал из предпринимателей несуществующие долги.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

— Установили причастность «авторитета» к организации вымогательства 7500 долларов США у местного жителя. Он привлек сообщника, который тоже имеет криминальное прошлое, для выбивания упомянутой суммы как несуществующего долга. При этом фигуранты угрожали потерпевшему и даже нанесли ему телесные повреждения. Кроме этого, установлено, что «заказал» вымогательство «долга» еще один житель Закарпатья — частный предприниматель, — сказано в сообщении полиции.

Авторитета и двоих его подельников задержали при силовой поддержке КОРДа и полка полиции особого назначения. У них изъяли холодное оружие.

Дело расследуют по частям 2, 3 статьи 189 «Вымогательство», части 1 статьи 255-1 «Установка и распространение преступного влияния», части 1 статьи 255-3 «Обращения за применение преступного влияния».

В мае оперативники управления уголовного розыска при силовой поддержке КОРД задержали ряд авторитетов и «смотрящих», которые прибыли на встречу в Вознесенск, чтобы установить ответственных за выбивание денег у николаевских фермеров.