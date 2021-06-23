Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала общими целями Украины и Грузии деоккупацию территорий обеих стран, интеграцию с Евросоюзом, вступление в НАТО и развитие сотрудничества.

Об этом сообщила Саломе Зурабишвили на совместном с президентом Владимиром Зеленским брифинге 23 июня в Киеве, передает Офис президента.

— Наши отношения возвращаются к норме. У нас есть параллельные задания и общие цели – деоккупация наших территорий, Евросоюз и путь в НАТО, рост межрегионального сотрудничества. Оккупация – это боль наших стран, вред и вызов, — отметила Саломе Зурабишвили.

Владимир Зеленский отметил, что Украина и Грузия имеют общие цели по приобретению полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО, а также общее видение дальнейшего развития Восточного партнерства.

— Одна из ключевых задач для Украины и наших партнеров – усиление сотрудничества по безопасности в Черноморском регионе. Черное море должно быть безопасной акваторией, свободной для торговли и судоходства. Мы стремимся усилить взаимодействие между нашими странами, флотами государств-партнеров в Черном море. Активно работаем над реализацией этой инициативы с Грузией и другими соседями, и я надеюсь, вскоре увидим конкретный прогресс, — сказал Владимир Зеленский.

По словам Саломе Зурабишвили, сейчас задача обеих стран на пути к интеграции – усилить сотрудничество в сфере кибербезопасности и безопасности Черноморского региона.

Владимир Зеленский также отметил, что Грузия является важным торговым партнером для Украины в регионе Южного Кавказа.

Напомним, в Грузии хотят до конца года вакцинировать от коронавируса 60% населения страны, треть доз для этого рассчитывают получить от платформы COVAX.