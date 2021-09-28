Аудиторы установили для структурных подразделений Николаевского горсовета сроки от 1 до 3 месяцев на исправление нарушений, выявленных во время анализа бюджета города за 2018-2021 годы.

Об этом рассказал директор антикоррупционного департамента Николаевского городского совета Андрей Ермолаев на заседании депутатской комиссии по вопросам гласности и законности, передают НикВести.

Он отметил, что после получения результатов аудита был проведен круглый стол при участии руководителей структурных подразделений мэрии и представителей Госаудитслужбы, а также совещание с городским головой Александром Сенкевичем.

Андрей Ермолаев

— Были разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, недостатков и внедрения предложений, предоставленных по результатам аудиторского отчета бюджета Николаева. Их утвердил городской голова. Было проведено совещание с главными распорядителями средств. Госаудитслужба дала месяц срока и продлила по некоторым вопросам его до 3 месяцев. Мероприятия утверждены, сейчас главные распорядители их отрабатывают. Если комиссия желает заслушать главных распорядителей, она может их пригласить в любое время. Есть смысл, когда пройдет срок, предоставленный на устранение недостатков, заслушать, что уже исправлено. Ясно, что все недостатки устранены быть не могут. В таком случае виновные лица должны быть наказаны, а главные распорядители должны отчитаться, — сказал Андрей Ермолаев.

Глава комиссии Елена Киселева возмутилась, что на круглый стол с аудиторами и чиновниками не пригласили депутатов.

Елена Киселева

— Когда проверяют исполнительные органы Николаевского городского совета, первый, кто должен знать о недостатках, депутатский корпус. Мне так кажется. И мы должны знать эту информацию не со СМИ, когда исполнительные органы что-то рассказывают. Потому что мы их создаем, предоставляем им финансовое обеспечения за счет бюджета. Скажите мне, может, я чего-то не понимаю? Как может круглый стол проходить при участии только проверяющей стороны и той, которой дают претензии. Может, должна быть третейская сторона, которая должна видеть, какие есть замечания? — сказала Елена Киселева.

Она напомнила, что сейчас идет процесс пересмотра структуры мэрии. По ее мнению, основываясь на выводах аудиторов, депутаты могут принимать управленческие решения по поводу изменений штата городского совета.

— Это логично. Чтобы понять, какие органы эффективны, какие нет, где дублируются функции. Возможно, не нужно тратить деньги на их содержание. Это комплексная работа. Но, к сожалению, почему-то депутатов к этой комплексной работе не привлекают, — добавила она.

Комиссия дала поручение Андрею Ермолаеву предоставить депутатам обобщенную информацию по поводу устранения нарушений в письменном виде, а также акты ревизий.

Напомним, аудит бюджета Николаева за январь 2018 года – март 2021 года показал, что из-за неэффективных управленческих действий и других нарушений город потерял 2,6 миллиарда гривен. В частности, в документе документе описаны следующие выводы:

В связи с этим, депутатская комиссия по законности и гласности Николаевского горсовета инициирует отчет структурных подразделений мэрии, которые фигурируют в аудите бюджета Николаева за январь 2018 года — март 2021 года, проведенном управлением Южного офиса Госаудитслужбы.

Напомним также, что после проверки аудиторов четыре человека были уволены из управления земельных ресурсов Николаевского городского совета из-за недобросовестного исполнения своих обязанностей после.

В свою очередь, вице-мэр Виталий Луков считает, что ошибки чиновников, из-за которых, по мнению Госаудитслужбы, бюджет Николаева недополучил 2,6 миллиарда гривен, были ненамеренными.