Заместитель главы Николаевской облгосадминистрации по вопросам диджитализации Роман Пашнев отреагировал на сообщения о том, что сегодняшняя онлайн-сессия областного совета проходит с многочисленными сбоями. Он пообещал изучить возможные решения проблемы и поделиться ими с облсоветом.

Об этом Роман Пашнев написал в комментарии под публикацией главреда НикВести Олега Деренюги в Facebook.

— Cпасибо что обозначили проблему и подняли вопрос. Мы изучим возможные решения и направим свои предложения в облсовет, — прокомментировал Роман Пашнев.

Отметим, перед сессией Николаевский облсовет по поручению главы Анны Замазеевой проанализировал областные программы, за счет которых можно перераспределить средства для помощи больницам. Предложения были направлены Николаевской ОГА для скорейшего формирования проектов решений на ближайшую сессию.

Напомним, во время сессии Николаевского областного совета в формате онлайн-трансляции сегодня, 24 ноября, произошел сбой. В частности, во время рассмотрения вопроса передачи санатория «Дубки» в КНП «Николаевская областная детская клиническая больница» возникли проблемы со звуком и видеосвязью. Спустя порядка 15-ти минут связь возобновилась, и депутаты продолжили заседание сессии.

На отключение от zoom-конференции во время онлайн-сессии Николаевского облсовета жаловалась депутат Татьяна Демченко. А депутат Виктория Москаленко возмутилась, что депутатов просто боятся пустить в зал.

Форматом проведения сессии также осталась недовольна главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова.