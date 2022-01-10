Утро понедельника, 10 января, в Николаевском областном центре лечения инфекционных заболеваний началось со скандала — несколько работников больницы вместе с бывшим главврачом, депутатом областного совета Светланой Федоровой поспорили с адвокатом Ростиславом Филевским, которого, по его словам, уполномочили представлять интересы больницы.

Прямую трансляцию на своей Facebook-странице вела Светлана Федорова.

Конфликтная ситуация произошла в кабинете бухгалтерии.

Изначально Светлана Федорова адвокату сказала, что трудовой коллектив не признает назначения Ярославы Студзинской на должность исполняющей обязанности директора больницы, мол, еще в декабре коллектив избрал себе руководителя — им стала Алевтина Демьяненко, заместитель начальника по инфекционному контролю.

Ростислав Филевский на это назвал ее «самозванкой».

— Вы самозванка, займите, пожалуйста, свое рабочее место. Если вы врач, то идите и лечите ваших пациентов. Это не директор, это самозванка, — сказал Ростислав Филевский.

На это Светлана Федорова сказала, что в таком случае и адвокат не является законным представителем интересов трудового коллектива.

— Вас трудовой коллектив не уполномочил представлять интересы коммунального некоммерческого предприятия. Трудовой коллектив большинством подписей, все по Уставу, меня уполномочил представлять интересы трудового коллектива. Вы незаконно, прошу не повышать голос и выйти. Не давите психологически на людей, — отметила Светлана Федорова.

Далее в спор вступил председатель профсоюзного комитета Игорь Гаврилишин, который поддержал Алевтину Демьяненко. Ростистав Филевский ему заявил, что Светлана Федорова запугала коллектив.

— Вы — самозванка, это коммунальная собственность. Идите в суд… Это фейковые сборы трудового коллектива, о которых никто не знает, вы запугали коллектив. Давайте сейчас соберем трудовой коллектив. Я не представитель Студзинской, я представитель КНП, — отметил Ростислав Филевский.

В итоге к бухгалтерии подошли около 25 сотрудников, большинство из них поднятием руки высказались за то, чтобы Ростислав Филевский не представлял их интересы. После этого они сканировали «Ганьба!».

Потом Светлана Федорова им скомандовала «по рабочим местам», медики ушли и не стали продолжать разговор с Ростиславом Филевским.

Ранее адвокат экс-директора Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Владимир Тимошин объяснил, почему назначения новой и.о. главврача противоречит закону, и на какие нарушения пошли чиновники ОГА и облсовета.

Ранее сообщалось, что в среду, 5 января, недавно назначенная исполняющая обязанности директора Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Ярослава Студзинская пришла с адвокатом в больницу, однако сотрудники больницы попытались их выгнать. Позже Ярославе Студзинской и ее адвокату все же удалось пройти в кабинет директора в сопровождении правоохранителей, которые силой оттеснили сотрудников больницы.

Также сообщалось, что в своем видеообращении она попыталась убедить коллектив больницы в том, что с ее приходом для них ничего не изменится.

Напомним, адвокат Владимир Тимошин, который занимается делом Светланы Федоровой, недавно уволенной с должности главного врача Николаевской инфекционной больницы, предложил руководству области урегулировать вопрос до суда.

Как сообщалось, в Николаевской ОГА заявили, что сполняющая обязанности руководителя КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Ярослава Студзинская была назначена законно — на основании положений решения областного совета и постановления Кабмина.

Сотрудники КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» заявили о том, что Николаевская облгосадминистрация не имела права назначать новую руководительницу.

Напомним, 24 декабря, в Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний прибыли представители облсовета и ОГА с требованием предоставить доказательства увольнения Светланы Федоровой с должности директора.

В больнице же отметили, что в решении сессии даже не написано, с какого числа Светлану Федорову нужно уволить. Сотрудники центра не имеют на руках контракта, подписанного между Светланой Федоровой и областным советом и не знают, кто вообще имеет право его читать.

Как известно, на сессии областного совета 21 декабря депутаты уволили главврача николаевской «инфекционки» Светлану Фёдорову. В этот же день её исключенили из состава фракции «Наш край» в областном совете.

Коллектив КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» подготовил обращение в Верховную Раду, Кабинет Министров, Офис Президента и Минздрав с требованием вернуть должность главврача Светдане Федоровой.

А профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская назвала расправой увольнение Светланы Федоровой.

Среди голосовавших за отстранение Светланы Федоровой оказался глава фракции «Наш край» в областном совете, спонсор областного центра лечения инфекционных заболеваний Юрий Кормышкин. Позже он объяснил свое голосование за увольнение Светланы Федоровой с должности главврача николаевской «инфекционки» тем, что, будучи в должности, она начала заниматься политикой.

В то же время в партии «Наш край» заявили, что не одобряют поведение Светланы Федоровой, которая систематически оскорбляет президента и руководство области.

Отметим, что Юрий Кормышкин помогал инфекционной больнице как спонсор, а также несколько раз лечился там от коронавируса.

Ранее сообщалось, что уволенная по решению сессии Николаевского облсовета с должности директора КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова сможет продолжить работу в больнице в качестве штатного врача.