В понедельник, 24 января, в Николаевском областном центре лечения инфекционных заболеваний 9 сотрудников административного корпуса подали заявления на увольнение.

Об этом НикВести сообщила Алевтина Демьяненко, заместитель начальника по инфекционному контролю, на которую коллектив больницы 24 декабря 2021 года возложил полномочия директора.

Собеседница издания указала, что назначенный главврач больницы Ярослава Студзинская часть из поданных документов уже приняла, поставив на них дату и свою подпись.

— Она подписала не всем. Это было выборочно. Всем отказывалась ставить. Были те, кто решил вернуться в декрет, остальные уволились, — отметила Алевтина Демьяненко.

Речь идет о работниках бухгалтерии и отдела кадров.

— Это связано с тем, что эта тема продолжается и развивается. Сегодня сотрудники пришли на работу, их кабинеты были вскрыты. Это все без их присутствия сделали, просто врезали другие замки. Студзинская продолжает творить тут беззаконие и безобразие. Как в этом участвовать? Это же бухгалтерия и отдел кадров, там хранятся личные дела с персональными данными сотрудников. Кому нужно потом за это отвечать? Кто-то хочет в тюрьму сесть? Все сделали в наше отсутствие. Мы полицию вызывали сегодня, — пояснила Алевтина Демьяненко.

Напоследок прозвучало, что сегодняшние увольнения не повлияют на работу медучреждения, мол, у Ярославы Студзинской «уже есть свои люди на места».

Также сегодня Алевтина Демьяненко в Facebook опубликовала видео подачи заявлений на увольнение.

Ранее адвокат экс-директора Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Владимир Тимошин объяснил, почему назначения новой и.о. главврача противоречит закону, и на какие нарушения пошли чиновники ОГА и облсовета.

Ранее сообщалось, что в среду, 5 января, недавно назначенная исполняющая обязанности директора Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Ярослава Студзинская пришла с адвокатом в больницу, однако сотрудники больницы попытались их выгнать. Позже Ярославе Студзинской и ее адвокату все же удалось пройти в кабинет директора в сопровождении правоохранителей, которые силой оттеснили сотрудников больницы.

Также сообщалось, что в своем видеообращении она попыталась убедить коллектив больницы в том, что с ее приходом для них ничего не изменится.

Напомним, адвокат Владимир Тимошин, который занимается делом Светланы Федоровой, недавно уволенной с должности главного врача Николаевской инфекционной больницы, предложил руководству области урегулировать вопрос до суда.

Как сообщалось, в Николаевской ОГА заявили, что сполняющая обязанности руководителя КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Ярослава Студзинская была назначена законно — на основании положений решения областного совета и постановления Кабмина.

Сотрудники КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» заявили о том, что Николаевская облгосадминистрация не имела права назначать новую руководительницу.

Напомним, 24 декабря, в Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний прибыли представители облсовета и ОГА с требованием предоставить доказательства увольнения Светланы Федоровой с должности директора.

В больнице же отметили, что в решении сессии даже не написано, с какого числа Светлану Федорову нужно уволить. Сотрудники центра не имеют на руках контракта, подписанного между Светланой Федоровой и областным советом и не знают, кто вообще имеет право его читать.

Как известно, на сессии областного совета 21 декабря депутаты уволили главврача николаевской «инфекционки» Светлану Фёдорову. В этот же день её исключенили из состава фракции «Наш край» в областном совете.

Коллектив КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» подготовил обращение в Верховную Раду, Кабинет Министров, Офис Президента и Минздрав с требованием вернуть должность главврача Светдане Федоровой.

А профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская назвала расправой увольнение Светланы Федоровой.

Среди голосовавших за отстранение Светланы Федоровой оказался глава фракции «Наш край» в областном совете, спонсор областного центра лечения инфекционных заболеваний Юрий Кормышкин. Позже он объяснил свое голосование за увольнение Светланы Федоровой с должности главврача николаевской «инфекционки» тем, что, будучи в должности, она начала заниматься политикой.

В то же время в партии «Наш край» заявили, что не одобряют поведение Светланы Федоровой, которая систематически оскорбляет президента и руководство области.

Отметим, что Юрий Кормышкин помогал инфекционной больнице как спонсор, а также несколько раз лечился там от коронавируса.

Ранее сообщалось, что уволенная по решению сессии Николаевского облсовета с должности директора КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова сможет продолжить работу в больнице в качестве штатного врача.