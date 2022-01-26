Мэр Николаева Александр Сенкевич посоветовал жителям города обращаться по вопросам «наливаек» в полицию.

Об этом городской голова сказал в прямом эфире в соцсетях 25 января, пишут НикВести.

Мэр добавил, что у городского совета нет полномочий закрывать объекты нелегальной торговли алкогольными напитками.

— Друзья, есть номер полиции «102». Видите «наливайку» — звоните. Смотрите как отрабатывает полиция закрытие этой «наливайки» по незаконной продаже непонятно чего: шмурдяка, алкоголя и так далее. Если вы видите, что полиция никак не реагирует, то, наверное, делайте выводы. У городского совета нет полномочий закрывать «наливайки». Единственное, у нас есть одна идея и когда мы проработаем юридическую часть, то я вам расскажу, – сказал Александр Сенкевич.

Напомним, что николаевцы просят закрыть кафе-бар «Парковка» по улице Крылова, 11, который расположен рядом с детским садом и школой. Жители города также жаловались на «наливайку» по улице Крылова, 2, где продают алкоголь на разлив, из-за чего под окнами их дома постоянно происходят пьяные разборки и дебоши.

Ранее сообщалось, что в Николаеве чиновники мэрии разработают интерактивную карту, где каждый горожанин сможет отметить «наливайки» — объекты нелегальной торговли алкогольными напитками.

Позже заместитель городского головы Николаева Юрий Степанец констатировал, что все принимаемые меры не приводят к закрытию точек нелегальной торговли алкогольными напитками.

Также сообщалось, что городской совет рассмотрит запрет на продажу алкоголя в Николаева с 22:00 до 10:00. Такую инициативу единогласно поддержали члены комиссии по вопросам гласности и законности Николаевского горсовета.

Отметим, что впервые инициатива о запрете продажи в Николаеве после 22:00 алкоголя поднималась еще в 2009 году. Тогда в Николаеве даже проходили соответствующие общественные слушания.

В 2010 году вопрос о необходимости введения ограничений на продажу алкогольных и слабоалкогольных напитков говорил начальник отдела криминальной милиции по делам детей УМВС Украины в Николаевской области Вячеслав Мунтян.