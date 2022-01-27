Глава фракции «Партии Шария» Татьяна Кравчук переводила свое выступление на сессии Николаевского горсовета на двух языках, чтобы соблюсти требования закона.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Во время заседания Татьяна Кравчук попросила исключить из повестки один из вопросов, поскольку тот нуждался в доработке. Свое обращение она по предложению озвучивала на двух языках — сначала на украинском, потом на русском.

— Прошу виключити файл s-gs-069. Прошу исключить файл s-gs-069. Через потребу доопрацювання. Из-за потребности доработки. У світлі нових обставин. В свете новых обстоятельств. Show must go on, — сказала Татьяна Кравчук. — Hablas español? (Говорите по-испански?, — прим.), — отреагировал Александр Сенкевич.

— No, — ответила депутат.

— No habla (Не говорите, — прим.), — добавил мэр.

Позже в своем Telegram-канале Татьяна Кравчук отметила, что таким образом хотела продемонстрировать «полную абсурдность гениальных инициатив Креминя».

Напомним, ранее Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь потребовал, чтобы депутаты Николаевского горсовета объяснили ему, почему использовали русский во время сессии 17 ноября. Среди депутатов, получивших требование от омбудсмена, была и Татьяна Кравчук.

Весной языковой омбудсмен Тарас Креминь выписал акты о нарушении языкового законодательства троим депутатам Николаевского горсовета от «ОПЗЖ». В ответ в партии заявили, что власть борется с русским языком и закрывает глаза на открытую пропаганду фашизма в Украине.

Также напомним, что 2 февраля на сессии городского совета, члены «Нацкорпуса» сделали депутату Владиславу Чайке замечание из-за того, что он начал выступать на русском. После этого мэр Николаева Александр Сенкевич напомнил ему, что согласно закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», депутаты должны выступать на украинском. После Александр Сенкевич начал синхронно переводить выступления депутата, звучавшие на русском языке.

Спустя несколько дней Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь рассказал, что городские головы могут лишать депутатов слова, если те во время своего выступления говорят на русском языке. Он добавил, что штрафы за несоблюдение языкового закона будут возможны только с июля 2022 года.