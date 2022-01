Глава фракции «Партии Шария» Татьяна Кравчук переводила свое выступление на сессии Николаевского горсовета на двух языках, чтобы соблюсти требования закона.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Во время заседания Татьяна Кравчук попросила исключить из повестки один из вопросов, поскольку тот нуждался в доработке. Свое обращение она по предложению озвучивала на двух языках — сначала на украинском, потом на русском.

— Прошу виключити файл s-gs-069. Прошу исключить файл s-gs-069. Через потребу доопрацювання. Из-за потребности доработки. У світлі нових обставин. В свете новых обстоятельств. Show must go on, — сказала Татьяна Кравчук.

— Hablas español? (Говорите по-испански?, — прим.), — отреагировал Александр Сенкевич.

— No, — ответила депутат.

— No habla (Не говорите, — прим.), — добавил мэр.