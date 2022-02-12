В Херсонской области, возле админграницы со временно оккупированным Крымом, начались тактико-специальные учения МВД.

Об этом сообщает Укринформ, за демонстрацией действий подразделений на месте наблюдает президент Владимир Зеленский.

Тактико-специальные учения проходят одновременно на территории поселков Каланчак и Новоалексеевка, объектах, находящихся в критической близости к админгранице с временно оккупированным Крымом.

В частности, согласно легенде учений, правоохранители отрабатывают реагирование на факты незаконного пересечения пунктов пропуска, попытку уничтожения дамбы, блокирующей поставки воды в Крым, освобождение захваченных админзданий, ликвидацию вооруженных групп.

К учениям привлечены более тысячи правоохранителей, среди которых сотрудники Нацполиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, военнослужащие Нацгвардии, курсанты, а также спецтехника, в частности, вертолетная группа.

За учениями наблюдают более 50 иностранных и украинских журналистов.

Напомним, что 11 февраля дипломаты сразу 8 стран опубликовали предостережение для своих граждан — им рекомендуется срочно покинуть пределы Украины на фоне новостей о возрастании рисков российского вторжения.

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан призвал находящихся в Украине американских граждан уехать оттуда в течение следующих 24-48 суток из-за риска российского вторжения.

По информации издания The Guardian сообщает, президент США Джо Байден якобы сообщил лидерам НАТО и ЕС в телефонном разговоре, что президент России Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней.

В то же время советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпиады в Пекине — до 20 февраля.

Помимо этого спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду — 16 февраля.

12 февраля стало известно, что в Черное море и на полигоны боевой подготовки в рамках «начального этапа учения» вышли корабли и подразделения береговых войск Черноморского флота РФ, о чем сообщили в Министерстве обороны России.

Таке бывший посол Канады в Украине, дипломат Роман Ващук высоко оценивает возможность российского вторжения на украинскую территорию уже на следующей неделе.