Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева объяснила, почему программу теробоны в декабре 2021 не продлили на 2022 год.

На брифинге в понедельник, 14 февраля, она рассказала, что депутаты сняли ее с рассмотрения из-за вопросов, возникших у коллеги из фракции «Пропозиция» Валентина Бойко, пишут НикВести.

Глава облсовета отметила, что программу отправили на доработку и завтра, 15 февраля, она будет вынесена на сессию облсовета.

— У нас всегда действовала такая программа. В прошлом году срок действия закончился. Мы должны были... выносили проект решения на сессию о продлении ее до 2023 года, кажется. Но были к этой программе вопросы у депутата Бойко Валентина от партии «Пропозиция». Тогда мы коллегиально сняли этот вопрос и решили его доработать. О чем дали протокольное поручение ОГА. Они доработали, мы собираемся теперь на внеочередную сессию, чтобы уделить внимание именно этой программе. Завтра заместитель главы ОГА будет выступать на комиссии по вопросам законности, которая пройдет завтра утром, защищать эту программу, отстаивать, — сказала Анна Замазеева.

Мэр Николаева Александр Сенкевич, глава облсовета Анна Замазеева, губернатор Виталий Ким

Отметим, что Целевая программа территориальной обороны в Николаевской области была принята в 2017 году. Тогда она была рассчитана 2 года и предусматривала выделение 9,2 миллиона гривен. В 2019 ее продлили до конца 2021 года. На 2019 было запланировано 16,2 миллиона гривен, на 2020 — 20,6 миллиона, на 2021 — 27,4 миллиона.

Подавляющая часть средств, согласно мероприятиям, прописанным в документе, направлялась на улучшение материально-технического обеспечения подразделений теробороны предметами боевой экипировки, палатками, кроватями, материалами для обустройства полевых лагерей, спецтехникой и т.п.

Новая программа, как рассказал глава ОГА, будет рассчитана на 5 лет. Финансирование предусмотрят в пределах 20-50 миллионов гривен из областного бюджета.

Отметим, что в Украине только 13 областных советов на сессиях утвердили целевые программы поддержки территориальной обороны, Николаевская область находится в числе 11 регионов, где данный вопрос не поднимали.

Ранее сообщалось, что глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким пошутил насчет необходимости иметь при себе «тревожный чемоданчик»— набор вещей первой необходимости для быстрой эвакуации из зоны чрезвычайного происшествия или эпицентра военных действий. Чиновник с улыбкой сказал, что он понадобится, «если будем наступать».

Сегодня также глава Николаевского облсовета Анна Замазеева призвала жителей области пройти курсы по тактической медицине.

Также сообщалось, что штат подразделений территориальной обороны мирного времени в Николаевской области укомплектован на 70% и насчитывает около 220 человек.

Во вторник, 15 февраля, депутаты Николаевского областного совета соберутся на внеочередное заседание сессии, чтобы утвердить программу территориальной обороны в области.

Ранее «Слуги народа» решили срочно созвать сессию Николаевского облсовета, чтоб начать укреплять оборону региона.

Данная инициатива принимается на фоне срочного предупреждения спецслужб США о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти 16 февраля.

Напомним, что, по словам Виталия Кима, в области на сейчас работают лишь 30-40% систем оповещения граждан.

Ранее он говорил о том, что уверен, что российские оккупанты не станут захватывать Николаевскую область, поскольку в регионе «мало ресурсов и стратегического значения, но очень много военных».