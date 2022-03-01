Сегодня, 1 марта, в Николаеве продолжает работать электротранспорт.

Состав уже вышел на маршруты, сообщили на предприятии «Николаевэлектротранс»

Маршруты троллейбусов:

3-я Слободская — микрорайон Намыв (с берегом);

ул. Строителей — Херсонское шоссе — просп. Богоявленский — просп. Мира — железнодорожный вокзал «Николаев-Пассажирский».

Маршруты трамваев:

№ 1 (по сокращенному маршруту «Яхт-клуб — 6-я Слободская»);

№ 3 (ЧСЗ — 10-я Военная);

№ 6 (Промзона — Центральный рынок).

Ориентироваться на перемещение транспорта по городу можно с помощью мобильных приложений CityBus и EWay.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции»против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницуУкраины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.

В понедельник, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.