Российские оккупационные войска использовали по меньшей мере 95% своих батальонно-тактических групп, а также несут потери на всех операционных направлениях — Полесском, Северском, Слобожанском, Таврическом и в зоне проведения Операции Объединенных Сил.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в Facebook

— Украинские военные и силы ТРО перехватили тактическую инициативу, но враг не оставляет планов по окружению городов Киев, Харьков и по выходу на административные границы Луганской и Донецкой областей. При этом российское оккупационное командование уже использовало не менее 95% подготовленных БТГр и нуждается в срочном подтягивании резерва. Жернова ВСУ, ТРО и других силовых подразделений по перемалыванию различных Z, V, A и другого российского оккупационного материала работают эффективно и умело. Осознавая слабость собственных позиций и с целью выиграть время для передислокации и обновления, враг наносит интенсивные авиационные и ракетно-артиллерийские удары по военным и гражданским объектам. Все это следствие несостоятельности Кремля достичь своих целей в Украине военными методами, что привело к санкционированию Путиным методов неприкрыто террористических, - написал он.

Он добавил, что об этом свидетельствует, в частности, использование санитарных автомобилей с символикой Красного Креста для перевозки вооружения и боеприпасов; переодевание, прежде всего, российскими силами специальных операций и десанта в военную форму, обстрелы мирных районов, городов и сел.

По словам Алексея Данилова, горячим остается Южное направление, на котором оккупант концентрирует ресурсы для активных действий по попыткам оцепления Одессы.

Какая ситуация сейчас?

По состоянию на утро 4 марта идут 9-е сутки российской войны в Украине – враг пытается наступать по всем направлениям. К пятнице потери России, напавшей на Украину, выросли до 9 тысяч в личном составе, 217 – танков, 900 боевых бронированных машин, 30 самолетов.

В ночь на 4 марта оккупанты атаковали крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС в Энергодаре. Там начался пожар. К утру спасатели остановили распространение огня, и он был локализован на площади 2 тысячи квадратных метров, а к 6:20 утра по местному времени ликвидирован. Энергоблоки сохраняют целостность, системы и элементы, важные для безопасности АЭС, находятся в работоспособном состоянии. Есть повреждения строения реакторного отделения энергоблока №1, которые не влияют на безопасность энергоблока. Изменений радиационного состояния не зафиксировано. В пресс-службе «Энергоатома» сообщают, что под контролем российских войск находится админкорпус и проходная. Персонал станции продолжает работать на энергоблоках. Радиационный фон в норме.

Состоялись несколько этапов переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам первых переговоров был определен список тем. Во время второго раунда о нужных Украине результатах стороны не договорились, однако пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров.

Что в Николаеве?

В Николаеве оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома. На проспекте Центральном украинские защитники вели бой с оккупантами и не допустили их дальнейшего наступления на город. После этого российские подразделения выдвинулись из Крыма в сторону Николаева и город занял оборону.

1 марта оккупанты предприняли попытку пройти вглубь Николаевской области по направлению к городу Кропивницкий, однако украинские защитники ликвидировали огромную колонну их техники. Российские войска попытались пройти через Снигиревку, Баштанку и окрестные села, но там жители без оружия, с подручными средствами и коктейлями Молотова разбивали колонны захватчика.

2 марта в районе Баловного Николаевской области была зафиксирована высадка российского десанта. Мэр Александр Сенкевич сообщил, что военные силы РФ обходят Николаев и пытаются зажать его в кольцо, однако основная масса техники прошла мимо.

Также 2 марта оккупанты атаковали Вознесенск. Нападение было отражено. Однако пришлось взорвать мост, соединяющий микрорайон Болгарка с центром города. Российские захватчики разбежались по дворам жилых домов в частном секторе микрорайона Вознесенска Болгарка и разместили там свою технику. Жителей Болгарки эвакуировали в Вознесенск.

Вечером 3 марта мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что есть вероятность, что войска оккупантов сегодня, 4 марта, попытаются прорваться в Николаев. Городской голова надеется, что этого все же не произойдет. В противном случае, отметил он, город будет обороняться. Мэр призвал сохранять голову холодной, собраться и скоординироваться, делать коктейли Молотова и сотрудничать с ТРО.