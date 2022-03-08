Лидер псевдо-СМИ «Таврия Ньюс» Кирилл Стремоусов записал фэйковый допрос активиста, который якобы выходил на митинги против российской оккупации под давлением СБУ.

Видео появилось на канале Кирилла Стремоусова на YouTube.

В материале блогер пытался доказать, что жители Херсона протестуют против агрессии РФ под давлением Службы безопасности Украины, а не добровольно. Видео называется «В Херсоне проукраинский активист оказался провокатором».

Кирилл Стремоусов на украинском языке и на фоне государственного флага допрашивает парня, которого выдают за участника митингов. Представитель Независимого медиапрофсоюза Украины Александр Тарасов рассказывает, что много лет сотрудничает с СБУ, а сейчас в Херсоне якобы организует митинги в поддержку Украины.

«На самом деле Александр Тарасов и Кирилл Стремоусов — давние знакомые. По информации представителя Института массовой информации в Херсонской области Сергея Никитенко, Тарасов позиционирует себя как проукраинский активист, однако уже много лет работает бок о бок со Стремоусовым», — указывают на сайте ИМИ.

— Они играют роль так называемой коммерческой общественности. Например, могут играть роли доброго и злого полицейских. Один ходит пугает кого-нибудь, а другой защищает. Сначала Тарасов позиционировал себя как журналист, также организовывал в Херсоне центр Независимого медиапрофсоюза, а затем оказался в руководстве НМПУ, — говорит представитель Института массовой информации.

Он добавляет, что свое сотрудничество Кирилл Стремоусов и Александр Тарасов пытаются скрыть, потому что делают вид, что один из них проукраинский, а другой — пророссийский активист.

— Думаю, что это видео — это российская провокация, чтобы убить несколько зайцев. Во-первых сказать, что все митинги в Херсоне организованы работниками СБУ из Киева. Во-вторых, таким образом показывая, как протесты в Украине организуют «провокаторы», Стремоусов может отработать российские деньги и показать свою деятельность, — добавил собеседник.

В комментариях к видео люди благодарят Кирилла Стремоусова за то, что он «рассказывает правду». Пользователи убеждены, что «СБУ мутит воду, чтобы провоцировать россиян на агрессию».

Напомним, несколько дней назад глава «Таврия Ньюс» угрожал тюремным заключением местным журналистам.

Какая ситуация в Украине?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.

В Генштабе сообщили о потерях российских оккупантов с 24 февраля по 6 марта: более 11 000 человек, 285 танков, 985 боевых бронированных машин, 109 артиллерийских систем, 21 средство ПВО, 44 самолета, 48 вертолетов и т. д. Данные уточняются.

По предварительным данным, за 10,5 дней войны от обстрелов российской армии в Украине погибли 38 детей и пострадал 71 ребенок.

В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикует президент Владимир Зеленский.

Уже состоялись несколько этапов переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако 5 марта оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя.

Что в Николаеве?

На второй день войны, 25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.

С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.

Утром 5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.

На сегодняшний день российские войска находятся на территории Харьковской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».