Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг еще раз напомнил всем членам альянса о необходимости поддержки Украины на фоне наступательных действий ВСУ на юге и в Харьковской области.

Этой теме он посвятил колонку в Financial Times.

Представитель оборонного союза подчеркнул, что безопасность Украины неразрывно связана с безопасностью других стран Европы.

— Мы заплатим цену, но мы должны держать курс, готовиться к зимней войне и выступать против тирании, ради Украины и ради нас. У нас есть моральная обязанность поддерживать эту независимую демократию в сердце Европы. Цена, которую мы платим за поддержку Украины, также способствует нашей безопасности, – написал он.

Столтенберг акцентировал, что Украина сумела организовать наступательные действия сразу в нескольких направлениях.

— В то же время между Украиной и Россией идет война на истощение. Линия фронта постоянно двигается, и сейчас украинские войска проводят новые наступательные операции в Херсонской области на юге и в Харьковской области на севере, — отметил генсек Североатлантического альянса.

После чего добавил, что сейчас начинается критическая фаза этой войны.

— Приближается зима и будет тяжело. Наше единство и солидарность подвергнутся серьезному испытанию, поскольку семьи и предприятия ощущают кризис резкого роста цен на энергоносители и стоимости жизни, вызванных жестоким вторжением России, — подытожил Йенс Столтенберг.

Ранее западные СМИ отмечали, что НАТО обещает поставить Украине зимнюю форму для военных.