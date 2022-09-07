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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг еще раз напомнил всем членам альянса о необходимости поддержки Украины на фоне наступательных действий ВСУ на юге и в Харьковской области.
Этой теме он посвятил колонку в Financial Times.
Представитель оборонного союза подчеркнул, что безопасность Украины неразрывно связана с безопасностью других стран Европы.
— Мы заплатим цену, но мы должны держать курс, готовиться к зимней войне и выступать против тирании, ради Украины и ради нас. У нас есть моральная обязанность поддерживать эту независимую демократию в сердце Европы. Цена, которую мы платим за поддержку Украины, также способствует нашей безопасности, – написал он.
Столтенберг акцентировал, что Украина сумела организовать наступательные действия сразу в нескольких направлениях.
— В то же время между Украиной и Россией идет война на истощение. Линия фронта постоянно двигается, и сейчас украинские войска проводят новые наступательные операции в Херсонской области на юге и в Харьковской области на севере, — отметил генсек Североатлантического альянса.
После чего добавил, что сейчас начинается критическая фаза этой войны.
— Приближается зима и будет тяжело. Наше единство и солидарность подвергнутся серьезному испытанию, поскольку семьи и предприятия ощущают кризис резкого роста цен на энергоносители и стоимости жизни, вызванных жестоким вторжением России, — подытожил Йенс Столтенберг.
Ранее западные СМИ отмечали, что НАТО обещает поставить Украине зимнюю форму для военных.
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг еще раз напомнил всем членам альянса о необходимости поддержки Украины на фоне наступательных действий ВСУ на юге и в Харьковской области.
Этой теме он посвятил колонку в Financial Times.
Представитель оборонного союза подчеркнул, что безопасность Украины неразрывно связана с безопасностью других стран Европы.
— Мы заплатим цену, но мы должны держать курс, готовиться к зимней войне и выступать против тирании, ради Украины и ради нас. У нас есть моральная обязанность поддерживать эту независимую демократию в сердце Европы. Цена, которую мы платим за поддержку Украины, также способствует нашей безопасности, – написал он.
Столтенберг акцентировал, что Украина сумела организовать наступательные действия сразу в нескольких направлениях.
— В то же время между Украиной и Россией идет война на истощение. Линия фронта постоянно двигается, и сейчас украинские войска проводят новые наступательные операции в Херсонской области на юге и в Харьковской области на севере, — отметил генсек Североатлантического альянса.
После чего добавил, что сейчас начинается критическая фаза этой войны.
— Приближается зима и будет тяжело. Наше единство и солидарность подвергнутся серьезному испытанию, поскольку семьи и предприятия ощущают кризис резкого роста цен на энергоносители и стоимости жизни, вызванных жестоким вторжением России, — подытожил Йенс Столтенберг.
Ранее западные СМИ отмечали, что НАТО обещает поставить Украине зимнюю форму для военных.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга