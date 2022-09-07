В последнее время россияне вынуждены направлять авиацию для выполнения задач только в прифронтовых регионах Украины, не углубляясь вглубь. Николаевская область входит в их число.

Смену тактики врага раскрыл представитель командования воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

Как заметил военный, вражеские вертолеты или самолеты уже 3-4 месяца не видели над городами, которые твердо контролирует украинская армия.

— Противник появляется только на тех направлениях, где идут ожесточенные бои. Это прифронтовая зона, Николаевская, Запорожская области, Херсонская, Харьковская. Там часто есть российская авиация в виде вертолетов, которые ежедневно и сбивают. А также самолеты Су-25, – рассказал он детали.

Юрий Игнат также добавил, что за сегодняшний день воздушные силы ВСУ сбили российский вертолет и два БПЛА, на одном из направлений также был уничтожен штурмовик захватчиков Су-25.

Как сообщалось вчера, над Николаевской областью силы ПВО уничтожили четыре крылатых ракеты Х-101.