В последнее время россияне вынуждены направлять авиацию для выполнения задач только в прифронтовых регионах Украины, не углубляясь вглубь. Николаевская область входит в их число.
Смену тактики врага раскрыл представитель командования воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.
Как заметил военный, вражеские вертолеты или самолеты уже 3-4 месяца не видели над городами, которые твердо контролирует украинская армия.
— Противник появляется только на тех направлениях, где идут ожесточенные бои. Это прифронтовая зона, Николаевская, Запорожская области, Херсонская, Харьковская. Там часто есть российская авиация в виде вертолетов, которые ежедневно и сбивают. А также самолеты Су-25, – рассказал он детали.
Юрий Игнат также добавил, что за сегодняшний день воздушные силы ВСУ сбили российский вертолет и два БПЛА, на одном из направлений также был уничтожен штурмовик захватчиков Су-25.
Как сообщалось вчера, над Николаевской областью силы ПВО уничтожили четыре крылатых ракеты Х-101.
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В последнее время россияне вынуждены направлять авиацию для выполнения задач только в прифронтовых регионах Украины, не углубляясь вглубь. Николаевская область входит в их число.
Смену тактики врага раскрыл представитель командования воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.
Как заметил военный, вражеские вертолеты или самолеты уже 3-4 месяца не видели над городами, которые твердо контролирует украинская армия.
— Противник появляется только на тех направлениях, где идут ожесточенные бои. Это прифронтовая зона, Николаевская, Запорожская области, Херсонская, Харьковская. Там часто есть российская авиация в виде вертолетов, которые ежедневно и сбивают. А также самолеты Су-25, – рассказал он детали.
Юрий Игнат также добавил, что за сегодняшний день воздушные силы ВСУ сбили российский вертолет и два БПЛА, на одном из направлений также был уничтожен штурмовик захватчиков Су-25.
Как сообщалось вчера, над Николаевской областью силы ПВО уничтожили четыре крылатых ракеты Х-101.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга