Кабинет министров Украины принял постановление «О внесении изменения в приложение 1 к постановлению Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2021 г. № 1424», предусматривающее внесение коксующегося угля в перечень товаров, экспорт которых запрещен.

Постановление было принято на заседании правительства 7 сентября, сообщают в пресс-службе Минэнерго.

Как пояснили в министерстве, это решение было принято с целью обеспечения должной подготовки и прохождения отопительного сезона, в частности, накопления достаточных запасов топлива для тепловой генерации.

«А также для предотвращения злоупотребления и манипуляций с качеством угля, которые могут быть использованы для работы тепловой генерации во время отопительного сезона, а вместо этого направлялись на экспорт», — добавили в ведомстве.

Государственными стандартами разрешается использовать коксующийся уголь в составе топливных смесей для ТЭС, ТЭЦ и котельных.

Таким образом, коксующийся уголь может рассматриваться как составляющая топливного баланса для тепловой генерации в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2022/23, отметили в Минэнерго.

Там напомнили, что в июне этого года по инициативе Минэнерго правительственным постановлением был закреплен запрет на экспорт природного газа украинского происхождения, мазута и угля (кроме коксующегося).

Напомним, после начала широкомасштабной войны Кабмин принял решение оставить цены на газ для населения без изменений. Льготная цена будет действовать и для критически важных предприятий.

Как сообщалось, мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что отопительный сезон 2022/2023 в Николаеве должен пройти по плану, хоть и будет самым сложным за все годы.

Ранее мэр сообщал, что в Николаеве планируют «зашивать» квартиры без окон, владельцы которых эвакуировались.

Также городские власти Николаева рассматривали вариант выборочного отопления домов в зимний период. Это прежде всего коснется домов, где не успели вовремя заменить разбитые окна. Кроме того, часть домов невозможно будет отапливать из-за технических проблем.

Напомним, что утром 26 июля российская ракета попала в одну из котельных Николаева. Директор коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов сообщал, что ее починят до старта отопительного сезона.

Вицепремьер Украины, вице-миниср по вопросам реинтеграции Ирина Верещук рассказала о процессе возможной частичной эвакуации из Николаевской, Харьковской и Запорожской областей.