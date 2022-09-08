До 24 февраля на Запорожской АЭС работало около 11 тысяч рабочих, сегодня из них осталось не больше 1 тысячи.

Об этом предупредил генеральный директор НАЭК «Энергоатом» Петр Котин в интервью немецкой газетной группе Funke.

Людям, выполняющим свой долг в условиях оккупации, приходится очень тяжело, отмечает председатель «Энергоатома». Российские войска похитили около 200 сотрудников электростанции.

По словам Петра Котина, часть сотрудников компании даже не подозревают, где они находятся. Он также утверждает, что есть случаи, когда сотрудников агентства пытали или убивали.

Напомним, миссия МАГАТЭ оставила на ЗАЭС двух постоянных представителей.