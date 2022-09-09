Освобождение города Балаклеи (Харьковская область) от оккупантов безусловно важно для Украины. Однако говорить о «переломе» еще рано.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

По его мнению, деоккупация Балаклеи - это все-таки более в медийном смысле очень-очень мощная победа.

— Освобождение любого населенного пункта, тем более такой большой город как Балаклея, очень важно в плане морального духа и развития вообще операции в Харьковской области и т.д. Но говорить, что это таки себе «перелом» на фронте я бы не стал говорить. Дальше у нас наступление на Изюм и Купянск, – объяснил Михаил Жирохов.

Напомним, что вчера, 8 сентября, президент Владимир Зеленский сообщил о деоккупации города Балаклеи Харьковской области от российских войск и обнародовал видео, на котором боец ВСУ подтверждает освобождение.

Также напомним, что на Харьковском направлении военные освободили более 20 населенных пунктов. В настоящее время украинские военные вклинились в оборону противника на глубину до 50 км.

Ранее сообщалось, что украинские силы, вероятно, использовали тактическую неожиданность, чтобы 7 сентября продвинуться как минимум на 20 км на контролируемую Россией территорию на востоке Харьковской области, отвоевав около 400 квадратных километров территории.