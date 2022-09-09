Учитывая прорывы украинской армии в начале сентября, Центральное разведывательное управление США константирует, что на проверку в неординарных ситуациях российская армия оказалась слабой.

Оценки директора ЦРУ Уильяма Бернса передает Daily Mail.

Руководитель управления пояснил, что российская армия, считавшаяся второй военной силой в мире, в реальности оказалась значительно слабее и не способна реагировать на кризисные случаи.

— Путин сейчас делает ставку на то, что он будет жестче, чем украинцы, европейцы, американцы… Я считаю, и мои коллеги из ЦРУ считают, что Путин ошибается по поводу этой ставки так же, как он глубоко ошибался в своих предположениях до февраля прошлого года об украинской воле к сопротивлению, — определил директор ЦРУ.

По его словам, кроме полного провала с армией, Россию ждут тяжелые экономические убытки от санкций.

— Раскрылась не только слабость русской армии. Также нанесен долгосрочный ущерб российской экономике и поколениям россиян, – спрогнозировал Уильям Бернс.

Об успехах украинской армии сегодня уже однозначно высказывались со стороны Госдепа США.

