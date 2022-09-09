Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Саша Бейкер на брифинге в пятницу назвала действия украинских сил на юге контрнаступлением – до сих пор Пентагон избегал этого слова для характеристики военных действий.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на CNN.

— Мы следим за ходом контрнаступления настолько внимательно, насколько вы можете вообразить… На мой взгляд, мы уже увидели определенные обнадеживающие сигналы даже за последний день-два. Но, опять же, россияне – грозный противник, и впереди, я думаю, будет долгая борьба, – отметила она.

Ранее термина «контрнаступление» официальные представители Пентагона – в частности министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли – пытались избегать.

29 августа оперативная группировка «Каховка» сообщила, что украинские защитники уничтожили практически все крупные мосты вблизи Херсона и прорвали первую линию «обороны» российских войск в Херсонской области.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил в пятницу, что украинские силы добились определенных успехов в своих операциях в Харькове и Херсоне, «и это очень, очень вдохновляет».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил Украину в дальнейшей поддержке и высказал мнение, что война входит в критическую фазу.

Ранее сообщалось, что, учитывая прорывы украинской армии в начале сентября, Центральное разведывательное управление США константирует, что на проверку в неординарных ситуациях российская армия оказалась слабой.