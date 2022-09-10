Минобороны РФ заявило, что для достижения цели спецоперации было решено перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма, чтобы нарастить усилия на Донецком направлении.

Об этом Минобороны РФ заявило в официальной сводке.

С этой целью, якобы, в течение трех суток проведена операция по сворачиванию и организованной перегруппировке изюмско-баллаклейской группировки войск на территорию так называемой «ДНР». В Минобороны РФ добавили, что трое суток отвлекали украинских военных.

«В ходе этой операции проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск. В целях недопущения ущерба российским войскам, за противником наносилось мощное огненное поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии», — заявили в Минобороны РФ.

Напомним, в субботу, 10 сентября, Служба безопасности официально подтвердила увольнение города Купянск в Харьковской области.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы уволили в Харьковской области более 30 населенных пунктов.

Накануне Владимир Зеленский сообщал, что с 1 сентября ВСУ освободили от российских оккупантов более тысячи квадратных километров территории Украины и десятки населенных пунктов. Известно, что ВСУ подняли флаг Украины в Балаклее, Волоховом Яру, Ивановке, Борщевке и Шевченковском.

Украинские военные отразили штурм врага вблизи ряда населенных пунктов. В то же время ВСУ ведут успешное контрнаступление на Харьковском направлении — за 3 дня воины продвинулись на 50 километров.

Пресссекретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать увольнение Вооруженными силами Украины города Балаклея Харьковской области.

Об успехах украинской армии уже однозначно высказывались со стороны Госдепа США.