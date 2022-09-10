Координационному штабу по вопросам оккупированных территорий было поручено подготовить законопроект об освобожденных от оккупантов территориях. Документ определит законодательные рамки для первоочередных действий по восстановлению жизнедеятельности.

Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства интеграции.

Отмечается, что законопроект должен:

определить новые особенности работы военных администраций;

решить вопрос возобновления обращения гривны и казначейского обслуживания

определить начало работы учреждений и заведений.

«Приглашаем к сотрудничеству экспертов, работающих в этой области, приобщиться к разработке проекта», — пишет ведомство.

Напомним, в субботу, 10 сентября, Служба безопасности официально подтвердила освобождение города Купянск в Харьковской области.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы освободили в Харьковской области более 30 населенных пунктов.

Накануне Владимир Зеленский сообщал, что с 1 сентября ВСУ освободили от российских оккупантов более тысячи квадратных километров территории Украины и десятки населенных пунктов. Известно, что ВСУ подняли флаг Украины в Балаклее, Волоховом Яру, Ивановке, Борщевке и Шевченковском.

Украинские военные отразили штурм врага вблизи ряда населенных пунктов. В то же время ВСУ ведут успешное контрнаступление на Харьковском направлении — за 3 дня воины продвинулись на 50 километров.

Пресссекретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать освобждение Вооруженными силами Украины города Балаклея Харьковской области.

Вместе с тем сегодня российское Минобороны все же прокомментировало свои поражения на востоке. Они назвали их «перегруппировкой» войск и отвлеканием.