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Координационному штабу по вопросам оккупированных территорий было поручено подготовить законопроект об освобожденных от оккупантов территориях. Документ определит законодательные рамки для первоочередных действий по восстановлению жизнедеятельности.
Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства интеграции.
Отмечается, что законопроект должен:
«Приглашаем к сотрудничеству экспертов, работающих в этой области, приобщиться к разработке проекта», — пишет ведомство.
Напомним, в субботу, 10 сентября, Служба безопасности официально подтвердила освобождение города Купянск в Харьковской области.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы освободили в Харьковской области более 30 населенных пунктов.
Накануне Владимир Зеленский сообщал, что с 1 сентября ВСУ освободили от российских оккупантов более тысячи квадратных километров территории Украины и десятки населенных пунктов. Известно, что ВСУ подняли флаг Украины в Балаклее, Волоховом Яру, Ивановке, Борщевке и Шевченковском.
Украинские военные отразили штурм врага вблизи ряда населенных пунктов. В то же время ВСУ ведут успешное контрнаступление на Харьковском направлении — за 3 дня воины продвинулись на 50 километров.
Пресссекретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать освобждение Вооруженными силами Украины города Балаклея Харьковской области.
Вместе с тем сегодня российское Минобороны все же прокомментировало свои поражения на востоке. Они назвали их «перегруппировкой» войск и отвлеканием.
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Координационному штабу по вопросам оккупированных территорий было поручено подготовить законопроект об освобожденных от оккупантов территориях. Документ определит законодательные рамки для первоочередных действий по восстановлению жизнедеятельности.
Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства интеграции.
Отмечается, что законопроект должен:
«Приглашаем к сотрудничеству экспертов, работающих в этой области, приобщиться к разработке проекта», — пишет ведомство.
Напомним, в субботу, 10 сентября, Служба безопасности официально подтвердила освобождение города Купянск в Харьковской области.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы освободили в Харьковской области более 30 населенных пунктов.
Накануне Владимир Зеленский сообщал, что с 1 сентября ВСУ освободили от российских оккупантов более тысячи квадратных километров территории Украины и десятки населенных пунктов. Известно, что ВСУ подняли флаг Украины в Балаклее, Волоховом Яру, Ивановке, Борщевке и Шевченковском.
Украинские военные отразили штурм врага вблизи ряда населенных пунктов. В то же время ВСУ ведут успешное контрнаступление на Харьковском направлении — за 3 дня воины продвинулись на 50 километров.
Пресссекретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать освобждение Вооруженными силами Украины города Балаклея Харьковской области.
Вместе с тем сегодня российское Минобороны все же прокомментировало свои поражения на востоке. Они назвали их «перегруппировкой» войск и отвлеканием.